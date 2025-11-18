Der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv nutzt die bevorstehende Cyberweek sowie den Wegfall der SD-Übertragung der ZDF-Programme (ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat, KiKA), um eine großangelegte Cyberweek-Aktion aufzulegen. Das Cyberweek-Angebot umfasst „6 Monate Perfect Plus für 0 Euro“, auch im Bundle mit Netflix und Disney+. Das restliche Jahr müsst ihr natürlich ganz normal bezahlen. Unterm Strich bleiben allerdings satte 50 Prozent Rabatt auf die jeweiligen Pakete und Bundles.

waipu.tv Cyberweek-Aktion: 6 Monate Fernsehen geschenkt

Um euch den Wechsel zu Waipu.tv schmackhaft zu machen, bietet der TV-Streaming-Anbieter mit der Cyberweek-Aktion ab sofort und nur für kurze Zeit einen heißen Deal an. Die ersten sechs Monate des Perfect Plus Jahrespakets sind kostenlos. Also zwölf Monate Premium-Fernsehen nutzen und nur sechs Monate zahlen. Das Perfect Plus-Paket bietet über 300 HD-Sender und Zugriff auf mehr als 40.000 Inhalte in der waiputhek. Nutzer können Sendungen pausieren, zurückspulen oder aufnehmen. Daneben gilt das Angebot auch für das Perfect Plus mit waipu.tv Stick-Paket, Perfect Plus mit der waipu.tv Box-Paket, Perfect Plus-Vorteilspaket sowie die Kombi-Angebote mit Disney+ und mit Netflix.

>>> Hier geht es direkt zur waipu.tv Cyberweek-Aktion <<<

Wir haben eine Übersicht über die einzelnen Jahrespakete für euch:

Comfort Jahrespaket: 6 Monate nur 0,00 Euro ( ab dem 7. Monat nur 6,49 Euro mtl., ab dem 13. Monat 7,49 Euro mtl.)

Perfect Plus Jahrespaket: 6 Monate nur 0,00 Euro (ab dem 7. Monat nur 12,99 € mtl., ab dem 13. Monat 14,99 Euro mtl.)

Perfect Plus Vorteilspaket (24 Monate): 6 Monate nur 0,00 Euro (ab dem 7. Monat nur 11,99 Euro mtl., ab dem 25. Monat 14,99 Euro mtl.)

Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung Jahrespaket: 6 Monate nur 0,00 Euro (ab dem 7. Monat nur 17,99 Euro mtl., ab dem 13. Monat 17,49 Euro mtl.)

Perfect Plus mit Netflix Standard Jahrespaket: 6 Monate nur 0,00 Euro (ab dem 7. Monat nur 27,49 Euro mtl., ab dem 13. Monat 27,49 Euro mtl.)

Perfect Plus mit Netflix Premium Jahrespaket: 6 Monate nur 0,00 Euro ( ab dem 7. Monat nur 33,49 Euro mtl., ab dem 13. Monat 33,49 Euro mtl.)