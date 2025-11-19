Apple hat in der Nacht zu heute eine neue Beta-Firmware für die AirPods Pro 3 veröffentlicht. Das Update steht zum aktuellen Zeitpunkt ausschließlich eingetragene Entwicklern zur Verfügung und trägt die Build 8B5025a.

AirPods Pro 3 erhalten neue Beta-Firmware

Apple hat kürzlich nicht nur eine neue Beta-Version von iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2 und Co. veröffentlicht, sondern auch eine neue Beta für die AirPods Pro 3 zur Verfügung gestellt.

Apple hat keine Release-Notes zur neuen Beta-Firmware veröffentlicht. Nichtsdestotrotz lässt sich erahnen, welche Anpassungen das Unternehmen vornimmt. Kürzlich hat Apple bestätigt, dass Live Übersetzung mit AirPods in der EU in Kombination mit iOS 26.2, iPadOS 26.2 und macOS 26.2 ab Dezember zur Verfügung gestellt wird. Wir gehen davon aus, dass Apple diese Funktion hinter den Kulissen vorbereitet, so dass diese im kommenden Monat pünktlich zur Verfügung steht.

Mit iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe hat Apple eine Option zur Installation von Beta-Firmware-Updates hinzugefügt, die über die AirPods-Einstellungen verfügbar ist, wenn die AirPods mit einem iPhone, iPad oder Mac verbunden sind. Dies erleichtert das Testen von Betaversionen.