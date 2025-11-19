Wir starten in den heutigen Mittwoch und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Ein echtes Highlight ist, dass ihr euch 3 Monate Audible für nur 2,97 Euro (inkl. 15 Euro Audible Guthaben) sichern könnt. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“
>>> 3 Monate Audible nur je 0,99 Euro (inkl. 15 Euro Audible Guthaben <<<
Angebote des Tages
- JÄHRLICH 251€ STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...
- ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Erreiche echte Effizienz mit dem Anker SOLIX Smarten Zähler, der den...
- [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...
- [Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...
- FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...
- LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...
- 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
- LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
- WIR SIND ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Überwache deinen Stromverbrauch in Echtzeit und passe ihn durch...
- FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth.
- 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
- 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
- 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...
- 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- [30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker,...
- Brillante Helligkeit und atemberaubende 4K-Klarheit: Mit einem einzigartigen...
- Erlebe jede Nuance der Dunkelheit mit ultrascharfem Kontrast: Der 6-Lamellen-Iris-Mechanismus sorgt...
- 80% ULTRAFAST AUFLADUNG IN 43 MINUTEN: Anker SOLIX C1000 ist in nur 43 Minuten (100% in 58 Minuten)...
- 10 JAHRE UND 3.000 AKKU-ZYKLEN LEBENSDAUER: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akku-Zyklen...
- DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...
- HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...
- 14 starke Anschlüsse für dein Setup: Ausgelegt für moderne Arbeitsplätze – mit 140W 10 Gbps...
- Triple Display und ein 8K-Highlight: Betreibe bis zu drei Monitore gleichzeitig – einer sogar in...
- GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG MIT BIS ZU 98,5%: Die Liberty 4 NC kabellosen Kopfhörer mit In-Ear Noise...
- CLEVERE ANPASSUNG: Adaptive ANC 2.0 passt sich an deine Gehörgänge und an deine äußere Umgebung...
- Über 20h Spielzeit: Genießen Sie bis zu 500 Titel mit führender Batterietechnologie und der...
- Überall Musik: Ultraleicht, IPX7 wasserdicht, ideal für Outdoor und Zuhause – Ihr perfekter...
- EA SPORTS FC 26 hat die besten Profis der größten Clubs und Wettbewerbe aus aller Welt im Angebot;...
- EA SPORTS FC 26 Standard Edition (Software-Schlüsselkarte) enthält das vollständige Spiel
- Unser schnellster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und...
- Ideal auf Reisen – Das ultradünne Design und der größere, blendfreie Bildschirm sorgen für gut...
- Der leichteste und kompakteste Kindle – Jetzt mit hellerem Frontlicht auf höchster Stufe,...
- Ganz einfach lesen, bei allen Lichtverhältnissen – Mit dem blendfreien 6-Zoll-Bildschirm mit...
- 4K OLED evo AI TV mit Brightness Booster für hellere, brillantere Bilder, perfektes Schwarz und...
- α9 Gen8 4K AI-Prozessor mit zahlreichen AI-Funktionen für bestmögliche Bildqualität und...
- IHRE LIEBLINGSINHALTE HABEN SIE NOCH NIE SO INTENSIV ERLEBT: Die Bose Smart Ultra Soundbar mit Dolby...
- BOSE DOLBY ATMOS SOUNDBAR: Die Soundbar verfügt über Dolby Atmos und die Bose...
- Dröhnender Bass mit 140 W max: Spüre den Bass in jedem Lied mit zwei Woofern für tiefe und klare...
- 2+2 Stereoklang: Zwei 50W Woofer und zwei 20W Tweeter sorgen für tiefe Bässe und kristallklare...
- 25.000mAh für langfristige Power: Mit der umfangreichen Kapazität von 25.000mAh kannst du deine...
- Zwei integrierte Kabel für die Nutzung unterwegs: Ausgestattet mit zwei USB-C Kabeln – eines...
- Power, so schlank wie nie: Mit einem Maß von gerade einmal 1,47 x 7,06 x 10,4cm setzt das schlanke...
- Ultra-schnelles, kabelloses Laden mit 15W: Lade deine Geräte zu jeder Zeit mit kabelloser...
- DUAL-KAMERA-KLARHEIT BIS ZU 15m: Halte jedes Ereignis in deinem Zuhause in ultra-klarer...
- SOLARBETRIEBEN, EINMAL INSTALLIERT – IMMER AKTIV: Erlebe dauerhafte Sicherheit mit der...
- KRAFTVOLLER BASS: Die kabellosen soundcore P20i Earbuds haben übergroße 10-mm-Treiber, die einen...
- PERSONALISIERTE EQs: Mit der soundcore App kannst du die Steuerung der Bluetooth-Kopfhörer anpassen...
- INHALT: Oral-B iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 1x Sanfte Reinigung,...
- Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque und...
- Von Philips entwickelt: Das Wake-up Light profitiert von über 100 Jahren Wissen und Erfahrung
- Farbige Sonnenaufgangssimulation: Der Sonnenaufgangswecker ändert sein Licht innerhalb von 30...
- DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...
- HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...
- Die Einrichtung und Steuerung des Thermostats über die kostenlose Smartphone-App und dem...
- Mit dem Heizkörperthermostat – basic können Sie bis zu 33 % Heizkosten sparen – durch...
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit...
- Mit dem Heizkörperthermostat können Sie bis zu 33 % Heizkosten sparen – durch individuelle...
- Wohlfühltemperatur einstellen – per App, Stimme oder direkt an der Heizung, und die Heizung von...
- Heizkosten sparen: Die Heizung passend zum Tagesablauf automatisieren – nach Zeit oder Anwesenheit...
- ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
- AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...
- ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
- PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...
- WARUM EIN 15" MACBOOK AIR MIT M3 – Leistungsstark, leise und mobil: das beeindruckend leichte und...
- DIE POWER DES M3 – Mit einer leistungsstarken 8-Core CPU und einer 10-Core GPU ermöglicht der...
- MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....
- PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...
- Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
- Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
- VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
- INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
- MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
- MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
- Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
- Sparen Sie jährlich 912€ Stromkosten: STREAM Pro überzeugt mit einem 2300W starken Solareingang,...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Pro nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
- BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
- VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
- 30W Schnellladung: Versorgen Sie die neue iPhone 16-Serie in 30 Minuten bis zu 71% und ist mit dem...
- Zwei Geräte gleichzeitig laden: Kein Problem mit nur einer Steckdose – zwei Anschlüsse laden...
- TORRAS‘ umfassende Bildschirmschutztechnologie hat bislang mehr als 80+Millionen Nutzer*innen vor...
- Rundumschutz wie eine Rüstung:Das für iPhone 17 Pro Max für Panzerglas ist mit einem ultradünnen...
- Leistungsstarke 25.000 Pa-Saugkraft: Leistungsstarke Reinigung von Hartböden und Teppichen mit...
- Entfernt Schmutz mühelos aus allen Ecken: Beim L10s Ultra Gen 3 können die Bürste und der...
- HYBRID ACTIVE NOISE CANCELLING: Dank der Kombination aus 2 internen und 2 externen Mikrofonen...
- KLANGPROFIL IN HÖCHER PRÄZISION: Die Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung verfügen über...
- Das Produkt wird in einer braunen, unbedruckten FSC-ZERTIFIZIERTEN KARTONVERPACKUNG aus...
- RUND REINIGT BESSER und verhindert Zahnprobleme, bevor sie entstehen
- 4K 8MP Farbsicht bei Tag & Nacht: Diese Akku Überwachungskamera Aussen mit der Hochauflösung von...
- 100% kabellose & einfache Einrichtung: Diese Solar WLAN Kamera Outdoor arbeitet mit 2,4/5GHz WLAN...
- KRAFTVOLLER BASS: Die kabellosen soundcore P20i Earbuds haben übergroße 10-mm-Treiber, die einen...
- PERSONALISIERTE EQs: Mit der soundcore App kannst du die Steuerung der Bluetooth-Kopfhörer anpassen...
- SONY WH-1000XM5SA – preisgekrönter Wireless-Kopfhörer mit Premium-Noise Cancelling, brillantem...
- PREMIUM NOISE CANCELLING: Vier Mikrofone pro Hörmuschel unterdrücken unerwünschte Geräusche noch...
- Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
- Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
- Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats
- Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
- EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
- Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...
- 100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...
- UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...
- Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...
- 【Leistung für fast alles】 – 2400 W Ausgangsleistung für bis zu 13 Geräte gleichzeitig. Mit...
- 【Kostensparender Solar-Generator 】 – die Stromversorgung steht, egal was passiert. DELTA Max...
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- [STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
- LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...
- Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...
- EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
- REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...
- 4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 4 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
- Ihr Zuhause gestalten: Durch die hohe Schutzart IP65 sind die Gartenleuchten vor Feuchtigkeit und...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft die...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
- Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
- Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
- Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...
- Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...
- Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...
- Modulare, berührungsempfindliche Lichtpaneele machen das Konzept der intelligenten Beleuchtung zu...
- Entworfen mit Connect+ Technologie, um mit anderen Formen zusammenzuarbeiten und Lichtmosaike zu...
- WARUM EIN 14" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
- DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14- Core CPU...
- WARUM EIN 16" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
- DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14-Core CPU und...
- GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...
- SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
- 【AC-gekoppelte Energiespeicherlösung】In einem einphasigen Stromkreis kann die Phase, in der...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein Alles in einem Design, das einen Hub...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
- LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.
