Das Jahresende naht und Apple hat soeben die Finalisten der App Store Awards 2025 bekannt gegeben. Mit Structured von unorderly GmbH ist auch eine App eines deutschen Developers vertreten. Konkret wurde Structured als Finalist in der Kategorie „iPad App des Jahres“ benannt.

Apple gibt Finalisten der App Store Awards 2025 bekannt

Die weltweiten App Store Redakteure haben insgesamt 45 App- und Spieleentwickler für ihre Leistungen in den Bereichen Innovation, Nutzererfahrung und kultureller Einfluss ausgezeichnet und als Finalisten für die diesjährigen App Store Awards benannt. Dabei handelt es sich um die besten Apps und Spiele in zwölf verschiedenen Kategorien.

„Wir freuen uns sehr, die Finalist:innen der App Store Awards zu feiern – eine vielfältige und talentierte Gruppe von Entwickler:innen aus aller Welt“, sagt Carson Oliver, Head of App Store Worldwide bei Apple. „Ihr Streben nach Exzellenz ist eine echte Inspiration. Sie schaffen Erlebnisse, die Nutzer:innen dazu befähigen, ihre Kreativität zu entfalten, durch technische Innovationen mehr zu erreichen und mit neuen Spielerlebnissen in faszinierende Abenteuer einzutauchen.“

Eine App möchten wir etwas näher thematisieren. Korrekt geht es um den Tagesplaner „Structured“ der deutschen Entwickler der unorderly GmbH (Leonard Mehlig). Structured ist ein visueller Tagesplaner, der Kalender und To-Do-Listen in einer einfach zu bedienenden Oberfläche kombiniert und dadurch dabei hilft, den Tag zu planen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit Structured hat man seinen Tag immer klar im Blick und plant mit einer visuellen Timeline, die Kalender, Aufgaben und Routinen an einem Ort vereint. Die App für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch ist perfekt für Arbeit, Studium und alle, die mehr Struktur im Alltag suchen.

Alle weiteren Finalisten findet ihr hier im Apple Newsroom.