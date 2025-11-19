Apple hat im Laufe dieser Woche nicht nur neue Beta-Updates zu iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2, AirPods Pro 3 und Co. veröffentlicht, sondern auch ein offizielles Firmware-Update für das 140W USB-C Netzteil sowie das Magic Keyboard (USB-C), Magic Trackpad (USB-C) und Magic Trackpad 2 veröffentlicht.
Apple veröffentlicht Firmware-Updates für 140 USB-C Netzteil, Magic Keyboard und mehr
Apple stellt nicht nur Updates für iPhone, iPad, Mac und Co. zur Verfügung, sondern stellt in unregelmäßigen Abständen auch sein Zubehör mit Aktualisierungen.
Nun hat Apple ein Firmware Update für das 140W USB-C Netzteil sowie das Magic Keyboard (USB-C), Magic Trackpad (USB-C) und Magic Trackpad 2 veröffentlicht. Welche Verbesserungen die Firmware-Updates mit sich bringen, ist nicht bekannt, da Apple keinerlei Release-Notes veröffentlicht. Da keine neuen Funktionen angekündigt wurden, gehen wir ausschließlich von Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen aus.
Das 140W USB-C Netzteil erhält die Firmware 1.4.84 (zuvor 1.4.73), das Magic Keyboard (USB-C) wird mit Version 3.1.9 versorgt (zuvor 3.1.4), Magic Trackpad (USB-C) kann uf Version 3.1.9 Aktualisierung werden (zuvor 3.1.3) und Magic Trackpad 2 wird mit Version 3.1.8 ausgerüstet (zuvor 3.1.1).
Firmware-Updates für Tastaturen, Netzteile und Trackpads werden automatisch installiert, wenn das Zubehör aktiv mit einem Gerät gekoppelt ist, auf dem iOS, iPadOS, macOS, tvOS oder visionOS läuft. Hier solltet ihr allerdings nicht ungeduldig werden. Es kann sein, dass es ein paar Tage dauert, bis die Updates eingestellt werden.
