Apple TV blickt mittlerweile auf ein beachtliches Portfolio an Kinder- und Familienserien. In der Vorweihnachtszeit werden unter anderem mit WondLA und „The Forst Snow of Fragte Rock“ weitere Inhalte starten. Das Apple TV mit seinen Inhalten für das jüngere Publikum erfolgreich ist, zeigt sich darin, dass der Video-Streaming-Dienst nun 23 Nominierungen für die Children’s & Family Emmy Awards 2026 erhalten hat.
Apple TV erhält 23 Nominierungen für die Children’s & Family Emmy Awards 2026
Apple wurde kürzlich mit 23 Nominierungen für acht Originals für die 4. jährlichen Children’s & Family Emmy Awards geehrt, darunter Nominierungen für Serien wie „Time Bandits“, „Jane“, „Eva the Owlet“, „Wonder Pets: In the City“, „Me“, „Goldie“, „Yo Gabba GabbaLand!“ und „WondLa“.
Übersicht
“Time Bandits”
- Young Teen Series
- Lead Performer in a Preschool, Children’s or Young Teen Program — Lisa Kudrow
- Writing for a Young Teen Series — “Kevin Haddock”
- Directing for a Live Action Series — “Kevin Haddock”
- Art Direction/Set Decoration/Scenic Design — “Kevin Haddock”
- Hairstyling and Makeup — “Kevin Haddock”
- Visual Effects for a Live Action Program
“Jane”
- Preschool, Children’s or Family Viewing Series
- Writing for a Preschool or Children’s Series — “Pan troglodytes”
- Editing for a Preschool or Children’s Live Action Program — “Pan troglodytes”
“Eva the Owlet”
- Short Form Animated Program
- Editing for a Preschool Animated Program — “Adventure Night”
“Wonder Pets: In the City”
- Younger Voice Performer in a Preschool, Children’s or Young Teen Program — Vanessa Huszar
- Younger Voice Performer in a Preschool, Children’s or Young Teen Program — Christopher Sean Cooper Jr.
- Writing for a Preschool Animated Series — “Save the Porcupine! / Save the Runaway Egg!”
- Directing for a Preschool Animated Series — “Save Tate? / Save the Song Birds!”
- Voice Directing for an Animated Series — “Save the Roly Poly! / Save Jack (and the Giant, Too)!”
“Me”
- Younger Performer in a Preschool, Children’s or Young Teen Program — Lucian-River Chauhan
- Writing for a Young Teen Series — “Pilot”
“Goldie”
- Writing for a Children’s or Young Teen Animated Series — “Frand or Foe”
- Voice Directing for an Animated Series — “Petey the Stargazer”
“Yo Gabba GabbaLand!”
- Costume Design/Styling — “Me”
“WondLa”
- Music Direction and Composition for an Animated Program — “Heart”
Die Gewinner werden am 1. und 2. März 2026 bekannt gegeben.
