Nachdem Aqara das neue Heizkörperthermostat W600 erstmals auf der IFA 2025 gezeigt hatte, ist diese ab sofort im Handel erhältlich. Dabei zählen eine komfortablr Temperaturregelung, automatische Klimaregelung und nahtloser Interoperabilität zwischen Matter-Ökosystemen über das Thread/Zigbee-Protokoll zu den Highlights des smarten Thermostats.

Aqara bringt Heizkörperthermostat W600 auf den Markt

Passend zur kalten Jahreszeit bringt Aqara sein Heizkörperthermostat W600 auf den Markt. Ziel ist es, nachhaltiger zu Wohnen und energiesparender zu Leben, indem die Heizleistung in ungenutzten Bereichen minimiert wird. Anstatt das ganze Haus oder die ganze Wohnung zu beheizen, könnt ihr eure Räumlichkeiten je nach Bedarf heizen. Hierfür könnt ihr bis zu sieben unterschiedliche Heiz-Zeiträume über den Tag verteilt festlegen. Zudem lässt sich die Raumtemperatur auf Basis von Umgebungsbedingungen oder Nutzerverhalten regulieren – dazu gehören beispielsweise Raumbelegung und Geofencing regulieren. So könnt ihr euer Zuhause noch intelligenter beheizen und unterm Strich Geld sparen.

Aqara schreibt

Das W600 sorgt mit präziser Klimaregelung für optimalen Komfort und ermöglicht eine Temperaturanpassung in Schritten von ±0,5 °C. Nutzer können die Temperaturen für jeden Raum ganz einfach einstellen, indem sie mehrere Heizkörper für eine synchronisierte Steuerung gruppieren. Die Temperaturanpassung lässt sich ganz einfach über mobile Apps, virtuelle Assistenten (Alexa, Google Assistant/Gemini, Siri) oder gekoppelte Aqara-Geräte wie dem Raumthermostat W100 und dem Panel Hub S1 Plus verwalten. Für noch mehr Komfort kann das Thermostat mit einem externen Aqara-Temperatursensor wie dem Raumthermostat W100 oder dem Präsenz-Multisensor FP300 gekoppelt werden, um die Heizung auf der Grundlage einer genaueren Raumtemperaturmessung zu regulieren, da der im Thermostat verbaute Sensor durch die Nähe zum Heizkörper beeinträchtigt werden kann. Darüber hinaus ist das W600 mit einem Betriebsgeräusch von weniger als 30 dB kaum wahrnehmbar und sorgt für ungestörte Nachtruhe.

Aqara Heizkörperthermostat W600 ist dank Thread- und Zigbee-Protokoll flexibel einsetzbar. Im Standard-Thread-Modus ist das Thermostat nativ mit Matter kompatibel und lässt sich auch ohne Hub von Aqara in populäre Plattformen wie Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey und SmartThings integrieren.

Das neue Heizkörperthermostat von Aqara bietet eine breite Kompatibilität mit gängigen europäischen Heizkörperventilen. Es unterstützt M30*1,5-mm-Gewindeanschlüsse und verfügt über Adapter für RA-, RAV-, RAVL-, Caleffi-, Giacomini- und M28*1,5-mm-Ventile.

Preis & Verfügbarkeit

Aqara Heizkörperthermostat W600 ist ab sofort zum Preis von 49,99 Euro erhältlich.