Da Apple nach und nach optische Laufwerke hat auslaufen lassen und moderne macOS-Systeme keine integrierten Tools für DVD-Backups oder -Konvertierungen bieten, ist ein zuverlässiger DVD-Ripper für Mac immer wichtiger geworden. Ob ihr alte DVDs archivieren, eine digitale Bibliothek für Plex erstellen oder einfach nur eine flüssigere Wiedergabe auf Apple-Geräten wünscht – eine schnelle und zuverlässige Lösung ist unerlässlich.

MacX DVD Ripper Pro zählt seit Jahren zu den meistempfohlenen Programmen seiner Kategorie. Bevor wir uns dem Testbericht widmen, sei darauf hingewiesen, dass MacX DVD Ripper Pro aktuell im Rahmen eines gestaffelten Black-Friday-Angebots erhältlich ist – der günstigste Zeitpunkt des Jahres für einen Kauf.

Black-Friday-Mega-Sale – Niedrigster Preis des Jahres

Der Black-Friday-Sale für MacX DVD Ripper Pro hat bereits begonnen, und dank der gestaffelten Preisgestaltung profitiert ihr, geo früher ihr zugreift.

Preisstaffelungen (begrenzte Stückzahl):

30,95 Euro → Ersten 100 Bestellungen

35,95 Euro → Nächsten 100 Bestellungen

45,95 Euro → Nächsten 100 Bestellungen

55,95 €Euro→ 301. bis 400. Bestellung

Egal in welcher Staffel ihr landet, jeder Kauf beinhaltet ein kostenloses Bonuspaket im Wert von 284,85 Euro. Folgende Tools sind automatisch enthalten:

MacX DVD Ripper Pro – DVDs rippen, digitalisieren und als MP4, HEVC, ISO, MKV oder MOV sichern

– DVDs rippen, digitalisieren und als MP4, HEVC, ISO, MKV oder MOV sichern Macxvideo AI – KI-gestütztes Upscaling für DVD-Videos in 1080p/4K

– KI-gestütztes Upscaling für DVD-Videos in 1080p/4K Aiarty Image Matting – Hintergrundentfernung mit einem Klick für saubere, professionelle Fotos

– Hintergrundentfernung mit einem Klick für saubere, professionelle Fotos MobiKin Eraser für iOS – Sicheres Löschen von Daten auf iPhone/iPad

– Sicheres Löschen von Daten auf iPhone/iPad 5KPlayer – Flüssige MP4-Wiedergabe + AirPlay- und DLNA-Streaming

Interesse an dem Bundle, dann ist der Black Friday mit Abstand der günstigste Zeitpunkt, um zuzugreifen.

Warum MacX DVD Ripper Pro?

1. Unterstützt alle Disc-Typen – selbst die problematischsten

MacX DVD Ripper Pro unterstützt praktisch alle DVD-Arten – von DVDs mit 99 Titeln über beschädigte oder zerkratzte DVDs bis hin zu Regionalcodes und seltenen Formaten. Die proprietären Entschlüsselungsalgorithmen bewältigen gängige Kopierschutzmechanismen wie CSS, Sony ARccOS, Regionalcodes und mehr. Falls ihr euch Sorgen um fehlerhafte oder beschädigte Discs machen: Der sichere Modus der Software liest und rippt selbst instabile DVDs zuverlässig.

2. Sichern Sie Ihre DVDs auf dem Mac in perfekter 1:1-Qualität!

Wenn ihr als Mac-Nutzer Wert auf Organisation, Zukunftssicherheit und verlustfreie Datensicherung legt, ist ein vollständiges 1:1-Backup die sicherste Methode, eure DVDs zu speichern. Mit MacX DVD Ripper Pro könnt ihr DVDs 1:1 in die Formate MKV, ISO und MPEG2 kopieren – inklusive Menüs, Kapiteln, Audiospuren, Untertiteln und der Originalstruktur. Das Programm funktioniert auch mit DVDs mit bis zu 99 Titeln, zerkratzten, beschädigten, regional gesperrten oder anderweitig geschützten DVDs. Dank der macOS-Kompatibilität mit VLC, IINA, Plex und weiteren Programmen könnt ihr eure Backups auf SSDs, NAS-Systemen oder externen Festplatten speichern und so eure Sammlung sicher, sauber und dauerhaft aufbewahren.

3. DVDs in MP4 für Mac & Apple-Geräte konvertieren

Wenn ihr DVDs flüssig auf eurem Mac, Apple TV, iPhone oder iPad abspielen möchtet ohne die Discs zu berühren, ist die DVD-zu-MP4-Konvertierung die schnellste und flexibelste Lösung. MacX DVD Ripper Pro digitalisiert DVDs in MP4, MOV, M4V, HEVC, H.264 und weitere Formate – mit nahezu originaler Video- und Audioqualität. Ob Filme, Serien, Fitness-DVDs oder andere eingelegte Discs – nichts geht verloren. Voreingestellte Profile für Apple-Geräte wie iPhone, iPad, Apple TV, iDVD, iMovie und Final Cut Pro sind enthalten.

4. Blitzschnelle Geschwindigkeit dank macOS-GPU-Beschleunigung

MacX DVD Ripper Pro wurde speziell für macOS entwickelt und bietet ultraschnelle Leistung mit voller Hardwarebeschleunigung, Unterstützung für Mehrkernprozessoren (bis zu 28 Kerne) und intelligenter Lastverteilung über Apples einheitlichen Speicher und Hybrid-Kernarchitektur. So werden selbst komplexe DVDs, DVDs mit 99 Titeln, zerkratzte oder verschlüsselte Medien mit bis zu 47-facher Echtzeitgeschwindigkeit gerippt – für schnellere Backups und digitale Konvertierungen als je zuvor.

So funktioniert’s

Schließt euer externes USB-C/Thunderbolt-DVD-Laufwerk an und legt eure DVD ein. Öffnet Sie MacX DVD Ripper Pro, klickt auf das Disc-Symbol und wählt die eingelegte DVD aus. Geht zu Ausgabeprofil > DVD-Backup und wählt einen Backup-Modus. Für die DVD-zu-MP4-Konvertierung wählt im Ausgabeprofilfenster Allgemeine Profile > MP4-Video. Klickt auf „Starten“. Innerhalb weniger Minuten erhaltet ihr eine digitale 1:1-Kopie eurer DVD. Eure DVD ist nun bereit für Mac, Apple TV, iPhone, iPad oder jedes andere kompatible Gerät.

Fazit

Mit MacX DVD Ripper Pro erhalten Mac-Nutzer die optimale Lösung, um ihre DVD-Sammlung zu schützen und Filme jederzeit und überall zu genießen. Ob ihr ein perfektes 1:1-Backup erstellen oder eure DVDs für eine reibungslose Wiedergabe in MP4 digitalisieren möchtet – dieses Tool erfüllt alle eure Bedürfnisse: schnell, zuverlässig und optimiert für macOS. Schützt eure Klassiker vor Datenträgerfehlern, Kratzern und veralteten Formaten und behaltet gleichzeitig die volle Kontrolle über eure Medienbibliothek auf Cloud-Speichern, SSDs, NAS-Systemen oder externen Festplatten.

Sichert euch MacX DVD Ripper Pro jetzt ab 30,95 Euro und profitiert von diesem zeitlich begrenzten Angebot. Nutzt die Chance, eure Medienverwaltung zu optimieren und eure DVD-Sammlung zukunftssicher zu machen, bevor das Angebot endet!