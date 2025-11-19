Freenet hat eine richtig heiße Black Week Aktion aufgelegt und offeriert den Telekom Magenta Mobil M mit unbegrenztem Datenvolumen für nur 24,95 Euro pro Monat. Zusätzlich erhalten alle Kunden 3 Monat waipu.tv Comfort gratis dazu.

Black Week Kracher: Telekom Unlimited-Flat nur 24,95 Euro mtl.

Falls ihr Interesse an einem neuen Smartphone-Tarif habt und auf der Suche nach einer Unlimited-Flat im Telekom-Netz zu einem Kracher-Preis seid, so haben wir einen echten Tipp für euch. Freenet legt ein Top-Angebot auf, das man so normalerweise niemals für diesen Preis bekommt. Der Magenta Mobil M erhält nur im Aktionszeitraum unbegrenztes Datenvolumen und das für volle 24 Monate. Gleichzeitig kostet der Tarif nur 24,95 Euro pro Monat.

Das ist eine echte Ausnahme-Aktion: Normalerweise beinhaltet der Tarif 50 GB , doch im Rahmen der Black Week wird er zum Unlimited-Tarif – ohne Aufpreis.

Telekom Unlimited Allnet-Flat

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen

Bis zu 300MBit/s

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE & WiFi Call

EU-Roaming

Nur 24,95 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

Das Angebot ist ab sofort und nur für sehr kurze Zeit buchbar. Zusätzlich erhalten alle Kunden 3 Monat waipu.tv Comfort gratis dazu. Die Option hat drei Gratismonate und kostet danach 4,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden.

>>> Telekom Unlimited Allnet-Flat nur 24,99 Euro <<<