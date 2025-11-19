Brad Pitt als alternder Rennfahrer in der Formel 1, spannende Rennszenen und die Beteiligung von Lewis Hamilton haben „F1“ zu einem der erfolgreichsten Filme des Sommers 2025 gemacht. Jetzt bestätigen Regisseur Joseph Kosinski und Apple-Chef Tim Cook, dass eine Fortsetzung im Gespräch ist.

Der F1-Film ist ein Erfolg

Mit über 630 Millionen Dollar Einspielergebnis weltweit hat sich „F1“ als einer der erfolgreichsten Blockbuster des Jahres etabliert. Damit übertraf Apple die Erwartungen vieler Branchenbeobachter deutlich. Der Film erzählt die Geschichte von Sonny Hayes, einem ehemaligen Rennfahrer, der von Brad Pitt verkörpert wird und nach Jahren der Abstinenz in die Formel 1 zurückkehrt. An der Seite des aufstrebenden Rookies Joshua Pearce, gespielt von Damson Idris, versucht er dem fiktiven Team APXGP zu neuem Glanz zu verhelfen.

Die Kombination aus authentischem Rennsport, erstklassiger Besetzung und Apples Produktionsbudget hat offenbar die richtige Formel gefunden. Somit überrascht es nicht, dass jetzt eine Fortsetzung im Gespräch ist.

Alle wollen einen neuen F1-Film

Regisseur Joseph Kosinski zeigte sich gegenüber Variety optimistisch bezüglich einer Fortsetzung. Die weltweiten Reaktionen hätten deutlich gemacht, dass das Publikum mehr von Sonny Hayes sehen möchte. Kosinski betonte, wie viel Freude die Produktion des ersten Films gemacht habe und dass er gerne ein weiteres Kapitel erzählen würde. Die Frage sei nun, welche Abenteuer die Figuren als Nächstes erleben könnten und wie sich die Karriere des jungen Joshua Pearce entwickeln würde.

Joseph Kosinski says he’s in active talks with Apple about making an #F1 sequel with Brad Pitt. pic.twitter.com/Q9emvVMnqL — Variety (@Variety) November 17, 2025

Tim Cook äußerte sich am Rande der Emmy-Verleihung ebenfalls positiv zu den Plänen. Apple sei stolz auf den Erfolg des Films und das beteiligte Talent bewege sich auf einem außergewöhnlichen Niveau.

Brad Pitt’s #F1TheMovie is his highest grossing movie ever at the box office. Tim Cook says a sequel is „definitely something that is being talked about.“ pic.twitter.com/wgu5AOPqGt — Variety (@Variety) September 14, 2025

Produzent Jerry Bruckheimer hatte bereits früher angedeutet, dass eine Fortsetzung vom kommerziellen Erfolg abhänge. Seine Bedingung war klar formuliert. Wenn das Publikum den Film gut annimmt und viele Menschen ihn sehen, wird man einen Weg finden, einen zweiten Teil zu realisieren. Diese Voraussetzung scheint nun erfüllt.

Ob Sonny Hayes tatsächlich ins Fahrerlager zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Die Verantwortlichen befinden sich derzeit in der kreativen Phase und entwickeln Ideen für die Handlung. Bei Apple dürfte man die Entwicklung mit Interesse verfolgen, schließlich hat sich die Investition in den ersten Teil mehr als ausgezahlt.