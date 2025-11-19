In den letzten Wochen ist der Verkaufspreis des MacBook Air M4 im freien Handel kontinuierlich gesunken. Mit einem Preis von 879 Euro hat es nun im Vorfeld der Black Friday Woche einen neuen Tiefstpreis erreicht.

MacBook Air M4 zum Tiefstpreis von nur 879 Euro

Apple bietet das M4 MacBook Air in den Größen 13 Zoll und 15 Zoll, sowie in verschiedenen Speicher- und Farbausstattungen an. Egal, für welche Konfiguration ihr euch entscheidet, über den offiziellen Apple Store auf Amazon könnt ihr bares Geld sparen.

Blicken wir exemplarisch auf das 13 Zoll MacBook Air mit M4-Chip und 256GB SSD. Egal, ob ihr euch euch für die Farbe Mitternacht, Himmelblau, Polarstern oder Silber entscheidet, Bei Amazon werden für das Gerät aktuell nur 879 Euro fällig. Dies entspricht einer Ersparnis von satten 220 Euro im Vergleich zum Verkaufspreis über den Apple Online Store. Beim 13 Zoll MacBook Air mit 512GB SSD liegt die Ersparnis im Vergleich zum Apple Online Store bei rund 230 Euro.

Soll es lieber das 15 Zoll Modell des MacBook Air mit M4-Chips sein? Entscheidet ihr euch für das 256GB Modell so spart ihr Bei Amazon im Vergleich zum Apple Online Store 240 Euro und beim 512GB SSD Modell sind es sogar knapp 300 Euro.

Apple hat das aktuelle MacBook Air mit M4-Chip im März dieses Jahres auf den Markt gebracht. Das Gerät erfreut sich nach wie vor größer Beliebtheit und gilt als das meistverkaufte Apple MacBook.

