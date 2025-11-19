In regelmäßigen Abständen informiert Vodafone nicht nur über den Ausbau des Mobilfunknetzes, das Düsseldorfer Unternehmen gibt von Zeit zu Zeit auch ein Update zum Ausbau des Festnetzes. Nun vermeldet Vodafone, dass das hauseigene Gigabit-Netz knapp 30 Millionen Haushalte versorgt.

Vodafone: Gigabit-Netz jetzt für knapp 30 Millionen Haushalte

Vodafone hat bestätigt, dass mittlerweile 29,6 Millionen Haushalte Gigabit-schnelles Internet von Vodafone nutzen können. Um den neuen Meilenstein zu erreichen, haben Vodafone-Techniker allein im Oktober 166 Segmentierungen in 64 Städten und Gemeinden durchgeführt – und damit neue Segmente und immer mehr Glasfaser ins Netz gebracht.

Das erhöht die Stabilität und Geschwindigkeit an 58.000 Kabel-Anschlüssen. Zeitgleich baut Vodafone mit der Glasfaser-Allianz OXG immer mehr neue Glasfaser-Leitungen, sodass immer mehr Menschen schnellstes Internet zukünftig auch über Glasfaser nutzen können. In Emmendingen und Lankwitz ist der Glasfaserausbau jetzt gestartet. Weitere 457.000 Haushalte können seit Oktober Glasfaser-Angebote von Vodafone buchen. Damit erhöht sich die Glasfaser-Vermarktungsreichweite Vodafone-eigener Glasfaser-Services deutschlandweit auf 11 Millionen Haushalte.

Mit den aktuellen Maßnahmen kann Vodafone nun über alle Gigabit-Technologien hinweg – Glasfaser und Kabelglasfaser – 30 Millionen Haushalte mit Highspeed-Internet versorgen. Das entspricht einer Versorgungsquote von 73 Prozent.