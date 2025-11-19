Wie Bloomberg berichtet, hat Abidur Chowdhury nach sechs Jahren Apple verlassen. Der Designer hatte in seiner Zeit bei Apple maßgeblich an der Entwicklung des iPhone Air mitgearbeitet. Laut Bloomberg sorgte der Abgang intern für Aufsehen, wobei die genauen Hintergründe weitgehend im Dunkeln bleiben.

Was wir wissen und was nicht

Chowdhury kam zu Apple, nachdem Chef-Designer Jony Ive das Unternehmen verlassen hatte und zeigte sich zuletzt für das Design des iPhone Air mitverantwortlich, was ihm auch einen Auftritt in offiziellen Marketing-Videos ermöglichte. Das ist tatsächlich eine Auszeichnung, die nur wenigen Mitarbeitern zuteilwird und auf einen hohen Stellenwert innerhalb des Designteams hindeutet.

Bloomberg zitiert zwar anonyme Quellen, die berichten, dass der Weggang intern für Gesprächsstoff gesorgt habe, liefert aber keinerlei konkrete Details. War der Abgang langfristig geplant oder eine spontane Entscheidung? Verlief er einvernehmlich? Welche laufenden Projekte betreute Chowdhury zum Zeitpunkt seines Wechsels? All diese Fragen bleiben unbeantwortet. Immerhin stellt der Bericht klar, dass der Wechsel nichts mit der Performance des iPhone Air zu tun hat und auch die für 2027 geplante zweite Generation nicht gefährdet. Zudem heißt es, dass Chowdhury zu einem AI-Startup wechseln wird.

Die größere Perspektive fehlt

Wer die Berichterstattung über Apple-Abgänge in den letzten Monaten verfolgt, könnte leicht den Eindruck gewinnen, dass das Unternehmen massenhaft Talente verliert. Tatsächlich wurden im vergangenen Jahr etwa 15 Abgänge öffentlich bekannt, was bei einem Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern allerdings statistisch wenig aussagekräftig ist.

Entscheidend ist, was in diesen Berichten konsequent fehlt. Niemand spricht über die Gegenbewegungen, also darüber, wie viele neue Talente Apple einstellt, welche internen Nachfolger aufgebaut werden oder ob die Teams bewusst umstrukturiert werden. Ohne diese Informationen ergibt sich nur ein Bruchteil der Geschichte, der weder besonders alarmierend noch besonders beruhigend wirkt.

Warum der Wechsel Sinn ergibt

Aus Chowdhurys Perspektive ist der Sprung zu einem AI-Startup durchaus nachvollziehbar. Junge Unternehmen in diesem Bereich bieten oft nicht nur höhere Gehälter und Beteiligungen, sondern auch einen Gestaltungsspielraum, den man bei einem großen Konzern wie Apple selten findet. Wer mit sechs Jahren Erfahrung in einem der renommiertesten Designteams der Welt zu einem Startup wechselt, tut das vermutlich aus Überzeugung und mit attraktiven Konditionen im Rücken.

Apple hat in den letzten Jahren zwar einige hochkarätige Designer verloren, doch das Unternehmen wird auch diesen Abgang verkraften, so viel ist sicher. Das Unternehmen hat Jahrzehnte damit verbracht, Talente zu entwickeln und zu halten. Vereinzelte Wechsel gehören dabei schlicht zur Dynamik der Tech-Branche.