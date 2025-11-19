Meta testet derzeit in der WhatsApp-Beta eine langersehnte Funktion. So können ausgewählte Beta-Tester ab sofort zwei WhatsApp-Konten gleichzeitig auf einem iPhone nutzen. Was bisher nur über Umwege möglich war, wird damit zur nativen Funktion der App.

So funktioniert die neue Multi-Account-Funktion

WABetaInfo hat sich in der neuesten TestFlight-Version von WhatsApp die Multi-Account-Verwaltung genauer angeschaut. In den Einstellungen erscheint bei ausgewählten Beta-Testern ein neuer Bereich namens „Account List“. Alternativ findet sich neben dem QR-Code-Symbol eine entsprechende Schaltfläche. Darüber lassen sich weitere Konten hinzufügen, ohne dass eine zweite App oder ein zusätzliches Gerät nötig ist.

Bisher mussten Nutzer zur WhatsApp Business App greifen oder andere Tricks anwenden, um mehrere Nummern parallel zu verwalten. Die native Integration macht diesen Umweg überflüssig. Aktuell beschränkt sich die Funktion jedoch auf maximal zwei Konten.

Flexible Einrichtungsoptionen

Beim Hinzufügen eines zweiten Kontos bietet WhatsApp verschiedene Möglichkeiten. Nutzer können eine völlig neue Nummer registrieren, die noch nie mit WhatsApp verknüpft war. Ebenso lässt sich ein bestehendes Konto übertragen, etwa von WhatsApp Business oder einem anderen Gerät. Besonders praktisch ist die Companion-Funktion. Dabei wird ein auf einem anderen Smartphone genutztes Konto per QR-Code-Scan verknüpft. Nachrichten und Einstellungen synchronisieren sich dann automatisch mit dem Hauptgerät.

Jedes Konto behält seine eigenen Präferenzen. Chatverlauf, Backup-Konfiguration und Benachrichtigungstöne bleiben strikt getrennt. Das verhindert ungewollte Überschneidungen zwischen beruflichen und privaten Konten. Auch bei eingehenden Benachrichtigungen zeigt WhatsApp deutlich an, zu welchem der beiden Konten die Nachricht gehört.

Wann kommt das Feature für alle?

Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht. Der Fortschritt der Beta-Tests deutet allerdings darauf hin, dass die Funktion bald für alle verfügbar sein könnte. Wer nicht warten möchte, kann sich für das TestFlight-Programm von WhatsApp anmelden.

Die Entwicklung der neuen Multi-Account-Funktion läuft parallel zur geplanten Unterstützung von Benutzernamen. Künftig sollen Nutzer nicht mehr ausschließlich über ihre Telefonnummer erreichbar sein.