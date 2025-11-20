Vor wenigen Tagen hatte Amazon die Black Friday Woche 2025 angekündigt. Nun ist es endlich soweit und vor wenigen Augenblicken wurde die Schnäppchenjagd eröffnet und auf dieser Amazon Aktions-Webseite könnte ihr euch die besten Deals sichern.

Amazon Black Friday Woche 2025 ist gestartet

Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 01. Dezember 2025 (23:59 Uhr) läuft bei Amazon die Black Friday Woche 2025. Im Aktionszeitraum könnt ihr über eine Million Angebote entdecken. Bereits im Vorfeld gab es den ein oder anderen spannenden Deal, nun startet das Shopping-Event allerdings so richtig durch.

Während der 12 Tage dürft ihr euch auf außergewöhnliche Geschenkideen sowie tolle Inspirationen für Weihnachten und darüber hinaus freuen – mit bis zu 45 Prozent Rabatt. Es warten eine Vielzahl von Produkten zu besonders attraktiven Preisen von Top-Marken.

Heißer Audible-Deal

Neben allerhand Produkten, die ihr euch zum reduzierten Preis sichern könnt, hat Amazon auch verschiedene Services rabattiert. Ein Highlight, von dem ihr im Vorfeld bereits profitieren könnt, ist sicherlich der Audible-Deal. Ihr sichert euch 3 Monate Audible für 0,99 Euro pro Monat und erhaltet zusätzlich noch 15 Euro Audible-Guthaben geschenkt.

>> Hier geht es direkt zum Audible-Deal <<<

Amazon Hardware

Wie wir es von Amazon gewohnt sind, hat der Online Händler auch einen Großteil seiner Hardware im Preis reduziert. Hier findet ihr alle Deals, ein paar Highlights haben wir euch zusammengetragen.

Echo Pop (Neueste Generation) | Kompakter und smarter Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang und... ECHO POP – Der kompakte smarte Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa bietet vollen Klang, der perfekt...

STEUERE DIE MUSIK MIT DEINER STIMME – Bitte Alexa einfach, Musik, Hörbücher und Podcasts von...

Amazon Echo Dot Max (neueste Generation), Alexa-Lautsprecher mit raumfüllendem Klang und... Wir stellen vor: Echo Dot Max. Entwickelt für ein satten, raumfüllenden Klang, der sich...

Musik für die Ohren. Passt perfekt in jeden Raum und liefert dir ein persönliches Klangerlebnis...

Angebot Amazon Fire TV Stick 4K Select (neueste Generation), beginne mit dem Streamen in 4K,... Einfaches 4K-Streaming: Erhalte alles, was du zum Streamen in brillantem 4K Ultra HD mit High...

Mache deinen Fernseher noch intelligenter: Mit Fire TV erhältst du sofortigen Zugriff auf eine Welt...

Keine Produkte gefunden.

Angebot Amazon Kindle Colorsoft 16 GB + Schwarzer Hülle aus Material auf Pflanzenbasis + 9W-Netzteil Farbenfrohes Lesen – Das neue 7-Zoll-Colorsoft-Display mit seinem hohen Kontrast sorgt für...

Ein völlig neues Leseerlebnis – Das Display des Kindle Colorsoft ist für die Darstellung in...

Amazon Echo Spot (neueste generation), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Blau ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein...

PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...