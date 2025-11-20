Amazon Black Friday Woche: Apple Watch, AirPods, Fire TV Sticks, WISO Steuerung 2026, FRITZ!Box und mehr

| 8:01 Uhr | 0 Kommentare

In den frühen Morgenstunden ist die Amazon Black Friday Woche 2025 gestartet. Ab sofort und bis zum 01. Dezember 2025 (23:59 Uhr) könnt ihr bei Amazon auf Schnäppchenjagd gehen. Im Aktionszeitraum könnt ihr über eine Million Angebote entdecken.

Heißer Audible-Deal

Neben allerhand Produkten, die ihr euch zum reduzierten Preis sichern könnt, hat Amazon auch verschiedene Services rabattiert. Ein Highlight, von dem ihr im Vorfeld bereits profitieren könnt, ist sicherlich der Audible-Deal. Ihr sichert euch 3 Monate Audible für 0,99 Euro pro Monat und erhaltet zusätzlich noch 15 Euro Audible-Guthaben geschenkt.

>> Hier geht es direkt zum Audible-Deal <<<

Amazon Black Friday Woche

Echo Dot (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem,...
Echo Dot (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem,...
  • GROSSARTIGER KLANG: Die noch bessere Audioausgabe – klarere Stimmen, gewaltiger Bass – sorgt...
  • MUSIK UND PODCASTS: Genieße Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Audible, Apple Music,...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
OOONO CO-Driver NO2 [NEUES Modell 2025] - Optimierter CO-Driver fürs Auto - Warnt vor...
OOONO CO-Driver NO2 [NEUES Modell 2025] - Optimierter CO-Driver fürs Auto - Warnt vor...
  • KOMPATIBILITÄT - Um die OOONO-App herunterladen und nutzen zu können, benötigst du ein Handy, das...
  • ECHTZEIT-WARNUNGEN MIT APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO – Akustische und visuelle Warnungen basierend...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Sonos Arc Ultra mit Dolby Atmos und Voice Control – 9.1.4 Surround Sound für TV und Musik –...
Sonos Arc Ultra mit Dolby Atmos und Voice Control – 9.1.4 Surround Sound für TV und Musik –...
  • Die brandneue akustische Architektur mit Sound Motion Technologie erfüllt den gesamten Raum mit...
  • Einzigartiges 9.1.4 3DAudio mit Dolby Atmos¹
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Ninja Foodi FlexDrawer Dual Zone Heißluftfritteuse, Airfryer mit 10,4-Fach und herausnehmbarem...
Ninja Foodi FlexDrawer Dual Zone Heißluftfritteuse, Airfryer mit 10,4-Fach und herausnehmbarem...
  • FLEXDRAWER PASST SICH JEDER MAHLZEIT AN: Entfernen Sie den Trenner, um 2 unabhängige Kochzonen in...
  • DUAL ZONE TECHNOLOGY: Kochen Sie 2 Lebensmittel auf 2 Arten, beide werden gleichzeitig fertig!...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Navimow i105E+Garage, Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision...
Navimow i105E+Garage, Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision...
  • Lieferumfang: 1 * i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, 1 * Garage S. Die beiden werden separat...
  • RTK+Vision, funktionieren perfekt auch unter Bäumen: Mit der EFLS 2.0-Technologie ist Ihr...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation), Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung,...
Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation), Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung,...
  • Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die...
  • Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Fire TV Stick 4K, mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in Dolby Vision/Atmos und...
Amazon Fire TV Stick 4K, mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in Dolby Vision/Atmos und...
  • Fortschrittliches 4K-Streaming – Die neueste Generation unseres beliebten 4K-Sticks sorgt für...
  • Wi-Fi-6-Unterstützung – Für ein ruckelfreies 4K-Streaming-Erlebnis, selbst wenn andere Geräte...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Amazon Echo Spot (neueste generation), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz
Amazon Echo Spot (neueste generation), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz
  • ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein...
  • PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
dreame L10s Ultra Gen 2 Saugroboter mit Wischfunktion,MopExtend™ RoboSwing-Technologie, 10.000 Pa...
dreame L10s Ultra Gen 2 Saugroboter mit Wischfunktion,MopExtend™ RoboSwing-Technologie, 10.000 Pa...
  • MopExtend RoboSwing：Erreichen Sie mühelos enge, schwer zugängliche Stellen in Ihrem Haus für...
  • Vormax-Saugsystem mit 10.000 Pa ：Sagen Sie Schmutz und Haaren mit kraftvollen 10.000 Pa den Kampf...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
WISO Steuer 2026 (für Steuerjahr 2025) Für Windows, Mac, Smartphones und Tablets | Digitaler...
WISO Steuer 2026 (für Steuerjahr 2025) Für Windows, Mac, Smartphones und Tablets | Digitaler...
  • Erledigt die Einkommensteuer-Erklärung 2025 mit allen Einkunftsarten. Mit Mantelbogen und allen...
  • WISO Steuer 2026 zeigt sofort die Erstattung oder Nachzahlung. Hunderte Steuer-Tipps, über 150...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Kindle Paperwhite (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display...
Amazon Kindle Paperwhite (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display...
  • Unser schnellster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und...
  • Ideal auf Reisen – Das ultradünne Design und der größere, blendfreie Bildschirm sorgen für gut...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Xiaomi E-Scooter 5 Elite mit Strassenzulassung (DE)
Xiaomi E-Scooter 5 Elite mit Strassenzulassung (DE)
  • 360Wh (10.000mAh) Akku mit einer Reichweite von bis zu 25km (abhängig von Reifenluftdruck,...
  • 400 Watt Motorleistung ermöglicht Befahren von Steigungen mit bis zu 20 % sowie schnelle...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Fritz!Repeater 1200 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit Zwei Funkeinheiten: 5 GHz-Band (bis zu 2.400 MBit/s),...
Fritz!Repeater 1200 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit Zwei Funkeinheiten: 5 GHz-Band (bis zu 2.400 MBit/s),...
  • Ultraschnelles Wi-Fi 6 im gesamten Heimnetz sowie intelligente automatische Bandauswahl...
  • Innovatives Wi-Fi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore by Anker Liberty 4 NC Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, 98,5% Noise...
soundcore by Anker Liberty 4 NC Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, 98,5% Noise...
  • GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG MIT BIS ZU 98,5%: Die Liberty 4 NC kabellosen Kopfhörer mit In-Ear Noise...
  • CLEVERE ANPASSUNG: Adaptive ANC 2.0 passt sich an deine Gehörgänge und an deine äußere Umgebung...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker Prime Ladegerät, 160W, kompakter GaN USB-C Ladeblock mit 3 Ports, Smart Display,...
Anker Prime Ladegerät, 160W, kompakter GaN USB-C Ladeblock mit 3 Ports, Smart Display,...
  • 160W Leistung in Air Pods Größe: Mit einer Leistungsdicchte von 1,35W/cm3 liefert dieses schlanke...
  • 140W Einzelport-Nutzung: Mit 140W Max. an einem Port ohne Drosselung lädst du Laptops unter jeder...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore P40i by Anker, Wireless Earbuds mit Noise Cancelling, Adaptive Geräuschunterdrückung,...
soundcore P40i by Anker, Wireless Earbuds mit Noise Cancelling, Adaptive Geräuschunterdrückung,...
  • SMARTES NOISE CANCELLING: Die soundcore P40i Earbuds mit Noise Cancelling verfügen über eine...
  • LANGE WIEDERGABEZEIT: Genieße 12 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Aufladung und verlängere...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker Prime Powerbank, 26250mAh, tragbares Ladegerät mit 3 Ports und 300W Ausgang, bidirektionales...
Anker Prime Powerbank, 26250mAh, tragbares Ladegerät mit 3 Ports und 300W Ausgang, bidirektionales...
  • Ultimative Power für unterwegs: Mit bis zu 300W Gesamtleistung versorgt die Anker Prime Powerbank...
  • Superschnelles Laden: Bis zu 140W High-Speed für deine Laptops mit einem 5A Kabel. Lade ein MacBook...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), BP2700 (2680Wh), 4× 500W...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), BP2700 (2680Wh), 4× 500W...
  • Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...
  • Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore Boom 2 Plus Outdoor Lautsprecher, 140W, 2+2 Channel, BassUp 2.0, 20h, Schnellladung, IPX7...
soundcore Boom 2 Plus Outdoor Lautsprecher, 140W, 2+2 Channel, BassUp 2.0, 20h, Schnellladung, IPX7...
  • Dröhnender Bass mit 140 W max: Spüre den Bass in jedem Lied mit zwei Woofern für tiefe und klare...
  • 2+2 Stereoklang: Zwei 50W Woofer und zwei 20W Tweeter sorgen für tiefe Bässe und kristallklare...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
FRITZ!Box 5590 Fiber | Router für einen Glasfaseranschluss (Wi-Fi 6, bis 2.400 MBit/s (5 GHz) und...
FRITZ!Box 5590 Fiber | Router für einen Glasfaseranschluss (Wi-Fi 6, bis 2.400 MBit/s (5 GHz) und...
  • WLAN-Router mit integriertem Glasfasermodem für einen direkten Anschluss an alle in Deutschland...
  • Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen mit modernem Wi-Fi 6: WLAN (4x4) mit bis...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Blink-Kamera Outdoor 4 | Kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre Batterielaufzeit,...
Blink-Kamera Outdoor 4 | Kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre Batterielaufzeit,...
  • DIE NEUESTE VERSION: Die Blink Outdoor 4-Kamera ist unsere kabellose intelligente Sicherheitskamera...
  • SEHEN, HÖREN UND SPRECHEN ÜBER DIE BLINK-APP: Live-Video in 1080p HD, mit Infrarot-Nachtsicht und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Sonos Era 100 | Smart Speaker mit WLAN, Bluetooth, kompatibel mit Amazon Alexa - Schwarz
Sonos Era 100 | Smart Speaker mit WLAN, Bluetooth, kompatibel mit Amazon Alexa - Schwarz
  • Mit Akustik der nächsten Generation und der einzigartigen Konnektivität des Era 100 hörst du in...
  • Die akustische Architektur der nächsten Generation mit einem um 47 % schnelleren Prozessor sorgt...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Sonos Era 300 | Smart Speaker mit 3D-Audio, WLAN, Bluetooth, Dolby Atmos, kompatibel mit Amazon...
Sonos Era 300 | Smart Speaker mit 3D-Audio, WLAN, Bluetooth, Dolby Atmos, kompatibel mit Amazon...
  • Bring deine Sound Experience aufs nächste Level. Die sechs vorne, an den Seiten und oben...
  • Mach den gesamten Raum zum Sweet Spot. Erlebe einzigartigen Sound, egal wo du bist oder was du...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
FRITZ!Fon X6 Black DECT-Komforttelefon (hochwertiges Farbdisplay, HD-Telefonie,...
FRITZ!Fon X6 Black DECT-Komforttelefon (hochwertiges Farbdisplay, HD-Telefonie,...
  • Komfort-Schnurlostelefon mit Full-Duplex-Freisprechen und intuitiver Menüführung für alle...
  • Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay (2,4“), Telefonbücher für bis zu 300...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision, Neigungs und Drucksensitivität...
Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision, Neigungs und Drucksensitivität...
  • WARUM APPLE PENCIL PRO − Der Apple Pencil Pro ist vollgepackt mit intuitiven Features für die...
  • KOMPATIBILITÄT − Der Apple Pencil Pro funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 11" iPad Pro (M4),...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes...
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes...
  • BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
  • VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple Watch SE (2. Generation) GPS + Cellular 44 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Mitternacht...
Apple Watch SE (2. Generation) GPS + Cellular 44 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Mitternacht...
  • WARUM APPLE WATCH SE – Alles, was du brauchst, um motiviert, aktiv, verbunden und sicher zu...
  • MOBILFUNKVERBINDUNG⁠ – Füge einen Mobilfunktarif hinzu, um an noch mehr Orten verbunden zu...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats iPhone 17 Pro Max Case mit MagSafe und Kamerasteuerung, Matte Außenseite, Innenfutter aus...
Beats iPhone 17 Pro Max Case mit MagSafe und Kamerasteuerung, Matte Außenseite, Innenfutter aus...
  • Beats iPhone 17 Pro Max Case mit MagSafe und Kamerasteuerung schützt dein iPhone vor Kratzern und...
  • Die Rückseite aus Polycarbonat wird durch flexible Seitenwände zum optimalen Schutz vor Stößen...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple Watch SE (2. Generation) GPS + Cellular 44 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Polarstern...
Apple Watch SE (2. Generation) GPS + Cellular 44 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Polarstern...
  • WARUM APPLE WATCH SE – Alles, was du brauchst, um motiviert, aktiv, verbunden und sicher zu...
  • MOBILFUNKVERBINDUNG⁠ – Füge einen Mobilfunktarif hinzu, um an noch mehr Orten verbunden zu...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
  • Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
  • Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple AirTag - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck, Rucksäcke...
Apple AirTag - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck, Rucksäcke...
  • Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
  • Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,...
Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,...
  • DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr...
  • BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
  • GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...
  • SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple MacBook Air (13', Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
  • LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
  • MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive...
Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive...
  • VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
  • INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular 49 mm) Smartwatch, Sportuhr mit Titangehäuse in Schwarz und...
Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular 49 mm) Smartwatch, Sportuhr mit Titangehäuse in Schwarz und...
  • WARUM APPLE WATCH ULTRA 2 – Die ultimative Uhr für Sport und Abenteuer. Fortschrittliche Features...
  • EXTREM ROBUST, UNGLAUBLICH LEISTUNGSFÄHIG – Korrosionsbeständiges 49 mm Titangehäuse. Saphir...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple iPhone Air 256 GB: Dünnstes iPhone aller Zeiten, 6,5' Display mit ProMotion bis zu 120 Hz,...
Apple iPhone Air 256 GB: Dünnstes iPhone aller Zeiten, 6,5" Display mit ProMotion bis zu 120 Hz,...
  • SUPER DÜNN. SUPER LEICHT. SUPER STARK. − Das dünnste iPhone aller Zeiten mit der Power eines Pro...
  • ROBUSTER ALS JEDES iPHONE ZUVOR − Ultraleichter Rahmen aus Titan. Der Ceramic Shield schützt die...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), bis zu 16kWh Kapazität,...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), bis zu 16kWh Kapazität,...
  • Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...
  • Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), 4× 445W Solarpanels, 4...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), 4× 445W Solarpanels, 4...
  • Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...
  • Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPTs (3600W), bis zu 16kWh...
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPTs (3600W), bis zu 16kWh...
  • Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...
  • Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX C300 Tragbare Powerstation, 288Wh LiFePO4 Akku, 300W (Max 600W) Solargenerator, 140W...
Anker SOLIX C300 Tragbare Powerstation, 288Wh LiFePO4 Akku, 300W (Max 600W) Solargenerator, 140W...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher (890W | 1600Wh), Solarbank 2 Plus 2 MPPT für bis zu 2...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher (890W | 1600Wh), Solarbank 2 Plus 2 MPPT für bis zu 2...
  • 2 MPPT und 9,6kWh maximale Kapazität: Lege dir mit diesem 2 MPPT-System (für bis zu 2 Solarpanels)...
  • Solarenergie effizienter machen: Die Solarbank 2 Plus kann den von den Solarpanelen erzeugten und...
Bei Amazon kaufen
Angebot
EcoFlow DELTA 2 Max tragbare Powerstation 2048Wh, erweiterbar 2-6 kWh, LFP-Batterie mit 3000 Zyklen,...
EcoFlow DELTA 2 Max tragbare Powerstation 2048Wh, erweiterbar 2-6 kWh, LFP-Batterie mit 3000 Zyklen,...
  • [0–100% in 1Std.] Dank der dualen Solar- und AC-Ladefunktion des EcoFlow können Sie Ihr Gerät in...
  • [Erweiterbare Kapazität von 2 kWh bis 6 kWh] DELTA 2 Max kann dreifache Kapazität mit bis zu 2...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker Zolo Powerbank (2025 Upgrade), 20000mAh, 30W High-Speed-Ladegerät mit integriertem USB-C...
Anker Zolo Powerbank (2025 Upgrade), 20000mAh, 30W High-Speed-Ladegerät mit integriertem USB-C...
  • 【Power Bank mit 20.000mAh】Lade dein iPhone 16 bis zu 4 Mal oder dein Samsung S24 bis zu 3,79 Mal...
  • 【30W Zweiweg-Schnellladung】Lade deine Geräte schnell mit 30W Leistung auf und lade die...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh 0%VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2800W Solareingang, 2300W...
ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh 0%VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2800W Solareingang, 2300W...
  • Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
  • Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
Bei Amazon kaufen
Angebot
ECOFLOW STREAM AC Pro 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 1,92kWh Solarspeicher, 100% Kompatibel...
ECOFLOW STREAM AC Pro 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 1,92kWh Solarspeicher, 100% Kompatibel...
  • 100 % Kompatibel mit allen Mikro-Wechselrichtern: Erweitern Sie Ihr Balkonkraftwerk mühelos mit dem...
  • Sparen Sie bis zu 416€ pro Jahr bei Ihren Stromrechnungen: EcoFlow STREAM AC Pro nutzt...
Bei Amazon kaufen
Angebot
ECOFLOW STREAM Ultra X 3,84kWh, 0%VAT Balkonkraftwerk mit Speicher 4 MPPT 2800W Solareingang 2300W...
ECOFLOW STREAM Ultra X 3,84kWh, 0%VAT Balkonkraftwerk mit Speicher 4 MPPT 2800W Solareingang 2300W...
  • Sparen Sie jährlich 1993 € Stromkosten: STREAM Ultra X überzeugt mit einem starken Solareingang,...
  • Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra X nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
Bei Amazon kaufen
Angebot
ECOFLOW STREAM Ultra und 2 x AC Pro 5,76kWh, Balkonkraftwerk mit Speicher 2080W, Komplettset mit 4x...
ECOFLOW STREAM Ultra und 2 x AC Pro 5,76kWh, Balkonkraftwerk mit Speicher 2080W, Komplettset mit 4x...
  • [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
  • Sparen Sie jährlich Stromkosten: STREAM Ultra und AC Pro überzeugen mit einem starken Solareingang...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Zendure SolarFlow 800 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, KI-Energie Management System, 4MPPT, 2640W...
Zendure SolarFlow 800 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, KI-Energie Management System, 4MPPT, 2640W...
  • 【Intelligentes Energiemanagement】SolarFlow 800 Pro mit KI-System analysiert...
  • 【2640W 4-fach MPPT】2640 W Solareingang mit 4 unabhängigen MPPT-Trackern. Weitspannungsdesign...
Bei Amazon kaufen

Hier findet ihr die vollständige Auswahl der Amazon Black Friday Woche.

Kategorie: Apple

Tags: ,

0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert