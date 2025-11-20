In den frühen Morgenstunden ist die Amazon Black Friday Woche 2025 gestartet. Ab sofort und bis zum 01. Dezember 2025 (23:59 Uhr) könnt ihr bei Amazon auf Schnäppchenjagd gehen. Im Aktionszeitraum könnt ihr über eine Million Angebote entdecken.
Heißer Audible-Deal
Neben allerhand Produkten, die ihr euch zum reduzierten Preis sichern könnt, hat Amazon auch verschiedene Services rabattiert. Ein Highlight, von dem ihr im Vorfeld bereits profitieren könnt, ist sicherlich der Audible-Deal. Ihr sichert euch 3 Monate Audible für 0,99 Euro pro Monat und erhaltet zusätzlich noch 15 Euro Audible-Guthaben geschenkt.
>> Hier geht es direkt zum Audible-Deal <<<
Amazon Black Friday Woche
- GROSSARTIGER KLANG: Die noch bessere Audioausgabe – klarere Stimmen, gewaltiger Bass – sorgt...
- MUSIK UND PODCASTS: Genieße Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Audible, Apple Music,...
- KOMPATIBILITÄT - Um die OOONO-App herunterladen und nutzen zu können, benötigst du ein Handy, das...
- ECHTZEIT-WARNUNGEN MIT APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO – Akustische und visuelle Warnungen basierend...
- Die brandneue akustische Architektur mit Sound Motion Technologie erfüllt den gesamten Raum mit...
- Einzigartiges 9.1.4 3DAudio mit Dolby Atmos¹
- FLEXDRAWER PASST SICH JEDER MAHLZEIT AN: Entfernen Sie den Trenner, um 2 unabhängige Kochzonen in...
- DUAL ZONE TECHNOLOGY: Kochen Sie 2 Lebensmittel auf 2 Arten, beide werden gleichzeitig fertig!...
- Lieferumfang: 1 * i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, 1 * Garage S. Die beiden werden separat...
- RTK+Vision, funktionieren perfekt auch unter Bäumen: Mit der EFLS 2.0-Technologie ist Ihr...
- Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die...
- Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende...
- Fortschrittliches 4K-Streaming – Die neueste Generation unseres beliebten 4K-Sticks sorgt für...
- Wi-Fi-6-Unterstützung – Für ein ruckelfreies 4K-Streaming-Erlebnis, selbst wenn andere Geräte...
- ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein...
- PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...
- MopExtend RoboSwing：Erreichen Sie mühelos enge, schwer zugängliche Stellen in Ihrem Haus für...
- Vormax-Saugsystem mit 10.000 Pa ：Sagen Sie Schmutz und Haaren mit kraftvollen 10.000 Pa den Kampf...
- Erledigt die Einkommensteuer-Erklärung 2025 mit allen Einkunftsarten. Mit Mantelbogen und allen...
- WISO Steuer 2026 zeigt sofort die Erstattung oder Nachzahlung. Hunderte Steuer-Tipps, über 150...
- Unser schnellster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und...
- Ideal auf Reisen – Das ultradünne Design und der größere, blendfreie Bildschirm sorgen für gut...
- 360Wh (10.000mAh) Akku mit einer Reichweite von bis zu 25km (abhängig von Reifenluftdruck,...
- 400 Watt Motorleistung ermöglicht Befahren von Steigungen mit bis zu 20 % sowie schnelle...
- Ultraschnelles Wi-Fi 6 im gesamten Heimnetz sowie intelligente automatische Bandauswahl...
- Innovatives Wi-Fi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an...
- GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG MIT BIS ZU 98,5%: Die Liberty 4 NC kabellosen Kopfhörer mit In-Ear Noise...
- CLEVERE ANPASSUNG: Adaptive ANC 2.0 passt sich an deine Gehörgänge und an deine äußere Umgebung...
- 160W Leistung in Air Pods Größe: Mit einer Leistungsdicchte von 1,35W/cm3 liefert dieses schlanke...
- 140W Einzelport-Nutzung: Mit 140W Max. an einem Port ohne Drosselung lädst du Laptops unter jeder...
- SMARTES NOISE CANCELLING: Die soundcore P40i Earbuds mit Noise Cancelling verfügen über eine...
- LANGE WIEDERGABEZEIT: Genieße 12 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Aufladung und verlängere...
- Ultimative Power für unterwegs: Mit bis zu 300W Gesamtleistung versorgt die Anker Prime Powerbank...
- Superschnelles Laden: Bis zu 140W High-Speed für deine Laptops mit einem 5A Kabel. Lade ein MacBook...
- Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...
- Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
- Dröhnender Bass mit 140 W max: Spüre den Bass in jedem Lied mit zwei Woofern für tiefe und klare...
- 2+2 Stereoklang: Zwei 50W Woofer und zwei 20W Tweeter sorgen für tiefe Bässe und kristallklare...
- WLAN-Router mit integriertem Glasfasermodem für einen direkten Anschluss an alle in Deutschland...
- Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen mit modernem Wi-Fi 6: WLAN (4x4) mit bis...
- DIE NEUESTE VERSION: Die Blink Outdoor 4-Kamera ist unsere kabellose intelligente Sicherheitskamera...
- SEHEN, HÖREN UND SPRECHEN ÜBER DIE BLINK-APP: Live-Video in 1080p HD, mit Infrarot-Nachtsicht und...
- Mit Akustik der nächsten Generation und der einzigartigen Konnektivität des Era 100 hörst du in...
- Die akustische Architektur der nächsten Generation mit einem um 47 % schnelleren Prozessor sorgt...
- Bring deine Sound Experience aufs nächste Level. Die sechs vorne, an den Seiten und oben...
- Mach den gesamten Raum zum Sweet Spot. Erlebe einzigartigen Sound, egal wo du bist oder was du...
- Komfort-Schnurlostelefon mit Full-Duplex-Freisprechen und intuitiver Menüführung für alle...
- Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay (2,4“), Telefonbücher für bis zu 300...
- WARUM APPLE PENCIL PRO − Der Apple Pencil Pro ist vollgepackt mit intuitiven Features für die...
- KOMPATIBILITÄT − Der Apple Pencil Pro funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 11" iPad Pro (M4),...
- BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
- VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
- WARUM APPLE WATCH SE – Alles, was du brauchst, um motiviert, aktiv, verbunden und sicher zu...
- MOBILFUNKVERBINDUNG – Füge einen Mobilfunktarif hinzu, um an noch mehr Orten verbunden zu...
- Beats iPhone 17 Pro Max Case mit MagSafe und Kamerasteuerung schützt dein iPhone vor Kratzern und...
- Die Rückseite aus Polycarbonat wird durch flexible Seitenwände zum optimalen Schutz vor Stößen...
- WARUM APPLE WATCH SE – Alles, was du brauchst, um motiviert, aktiv, verbunden und sicher zu...
- MOBILFUNKVERBINDUNG – Füge einen Mobilfunktarif hinzu, um an noch mehr Orten verbunden zu...
- Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
- Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
- Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
- Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
- DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr...
- BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods...
- GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...
- SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
- MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
- VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
- INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
- WARUM APPLE WATCH ULTRA 2 – Die ultimative Uhr für Sport und Abenteuer. Fortschrittliche Features...
- EXTREM ROBUST, UNGLAUBLICH LEISTUNGSFÄHIG – Korrosionsbeständiges 49 mm Titangehäuse. Saphir...
- SUPER DÜNN. SUPER LEICHT. SUPER STARK. − Das dünnste iPhone aller Zeiten mit der Power eines Pro...
- ROBUSTER ALS JEDES iPHONE ZUVOR − Ultraleichter Rahmen aus Titan. Der Ceramic Shield schützt die...
- Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...
- Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
- Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...
- Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
- Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...
- Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
- 2 MPPT und 9,6kWh maximale Kapazität: Lege dir mit diesem 2 MPPT-System (für bis zu 2 Solarpanels)...
- Solarenergie effizienter machen: Die Solarbank 2 Plus kann den von den Solarpanelen erzeugten und...
- [0–100% in 1Std.] Dank der dualen Solar- und AC-Ladefunktion des EcoFlow können Sie Ihr Gerät in...
- [Erweiterbare Kapazität von 2 kWh bis 6 kWh] DELTA 2 Max kann dreifache Kapazität mit bis zu 2...
- 【Power Bank mit 20.000mAh】Lade dein iPhone 16 bis zu 4 Mal oder dein Samsung S24 bis zu 3,79 Mal...
- 【30W Zweiweg-Schnellladung】Lade deine Geräte schnell mit 30W Leistung auf und lade die...
- Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
- 100 % Kompatibel mit allen Mikro-Wechselrichtern: Erweitern Sie Ihr Balkonkraftwerk mühelos mit dem...
- Sparen Sie bis zu 416€ pro Jahr bei Ihren Stromrechnungen: EcoFlow STREAM AC Pro nutzt...
- Sparen Sie jährlich 1993 € Stromkosten: STREAM Ultra X überzeugt mit einem starken Solareingang,...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra X nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- Sparen Sie jährlich Stromkosten: STREAM Ultra und AC Pro überzeugen mit einem starken Solareingang...
- 【Intelligentes Energiemanagement】SolarFlow 800 Pro mit KI-System analysiert...
- 【2640W 4-fach MPPT】2640 W Solareingang mit 4 unabhängigen MPPT-Trackern. Weitspannungsdesign...
Hier findet ihr die vollständige Auswahl der Amazon Black Friday Woche.
0 Kommentare