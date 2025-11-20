Amazon hat nicht nur seine Black Friday Woche gestartet und damit das Shopping-Event des Jahres eingeläutet, sondern gleichzeitig die groß angelegte Rabatt-Aktion auf die eigene Hardware gestartet. Unter anderem wurde Fire TV, Echo, Echo Dot, Echo Show, Kindle, Ring und mehr reduziert. Highlights sind unter anderem Fire TV Stick 4K für 33 Euro und Echo Dot für 29,99 Euro.

Wir haben es in der Vergangenheit bereits mehrfach thematisiert. Amazon-Geräte kauft man zum reduzierte Preis. Fire TV, Echo und Co. werden regelmäßig reduziert und wenn es keine triftige Gründe gibt zum Normalpreis zu kaufe, so wartet man schlicht auf die nächste Aktion. Diese ist nun in Form der Amazon Black Friday Woche gekommen.

Für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein. Fire TV Stick 4K erhalte ihr für 33 Euro, den Echo Dot (Kids) könnt ihr für 29,99 Euro kaufen. Echo Spot wurde auf 49,99 Euro reduziert. Zudem findet ihr viele weitere Rabatte auf Echo Show, Ring, Blink, Kindle und mehr. Alle Deals findet ihr hier. Ein paar weitere Highlights habe wir euch zusammengetragen:

