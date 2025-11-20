Die Amazon Black Friday Woche läuft und in diesem Zusammenhang möchte wir euch auf den „Amazon Music Unlimited“-Deal aufmerksam machen, den der Online Händler kürzlich aufgelegt habt. Ihr könnt euch nicht nur 3 Monate Audible für je 0,99 Euro (inkl. 15 Euro Audible-Guthaben) sichern, sondern erhaltet auch noch 3 Monate Amazon Music Unlimited komplett kostenlos.

Amazon Music Unlimited: 3 Monate komplett kostenlos

Immer mal wieder verschenkt Amazon seinen Musik-Streaming-Dienst „Amazon Music Unlimited“. Ab sofort und zeitlich befristet, könnt ihr euch Amazon Music Unlimited 3 Monate lang komplett kostenlos sichern. Solltet ihr in der Vergangenheit bereits darüber nachgedacht haben, den Service auszuprobieren, so ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen.

In den Angebotsbestimmungen heißt es

Dieses Angebot ist gültig vom 12.11.25 bis zum 09.01.26. und kann gegen eine Amazon Music Unlimited-Standardmitgliedschaft eingelöst werden. Vom Angebot ausgeschlossen sind Kunden, die bereits Amazon Music Unlimited nutzen oder genutzt haben (einschließlich eines Gratiszeitraums). Nach Ablauf des Angebots wird der Betrag von 10,99 €/month (9,99 €/Monat für Prime-Mitglieder)/Monat inkl. MwSt. berechnet, wenn die Mitgliedschaft nicht während des Gratiszeitraums spätestens zu dessen Ablauf gekündigt wird. Jederzeit kündbar. Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Das Angebot gilt nur für volljährige Personen. Digitale Inhalte und Dienste sind möglicherweise lokal beschränkt und stehen nur Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Digital Germany GmbH einschließlich der Nutzungsbedingungen für Amazon Music. Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Amazon Music Unlimited bietet euch den Zugriff auf über 100 Millionen Songs, die große Auswahl an Podcasts, Zugriff auf Hörbücher und mehr

>>> JETZT: 3 Monate Amazon Music Unlimited sichern <<<