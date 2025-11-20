Apple kündigt bereits heute die Konditionen für das Black-Friday-Wochenende an. Vom 28. November bis zum 1. Dezember erhalten wir wieder die Gelegenheit, zu sparen. Auch dieses Jahr gibt es keine direkten Preisnachlässe, sondern Guthaben im Wert von 20 bis 200 Euro, das sich später für Hardware, Software oder Apps im Apple-Ökosystem einsetzen lässt. An dieser Stelle können wir euch allerdings nur empfehlen, einen Preisvergleich durchzuführen. Im Apple Store auf Amazon.de sind iPhone, iPad, Mac und Co. oftmals zu deutlich im Preis reduziert, so dass es sich lohnt auf das Apple Guthaben zu verzichten und einen direkten Rabatt mitzunehmen.

Apple Black Friday & Cyber Monday Event 2025

Die Geschenkkarten-Staffelung zeigt eine breite Produktpalette. Das iPhone 16 und iPhone 16 Plus bringen jeweils 60 Euro Guthaben mit sich, das iPhone 16e liegt bei 40 Euro. Mac-Fans dürfen sich besonders freuen, denn die MacBook Pro Modelle in allen Varianten qualifizieren für die höchste Gutschrift von 200 Euro. Das MacBook Air Lineup bringt 140 Euro für das 13 Zoll Modell und 160 Euro für die 15 Zoll Ausführung.

Bei den iPads gibt es 80 Euro für das iPad Air in beiden Größen. Das iPad (A16) und iPad mini bringen immerhin noch einen Gutschein in Höhe von 40 Euro ein. Die Apple Watch Series 11 und SE 3 gesellen sich mit ebenfalls 40 Euro Guthaben hinzu. Im Audio-/Video-Segment reicht die Spanne von 20 Euro für AirPods 4 und Apple TV 4K über 40 Euro für die AirPods Pro 3 bis hin zu 60 Euro für die AirPods Max.

Auch Beats-Produkte sind vertreten. Die Studio Pro, Solo 4, Studio Buds+ und Powerbeats Pro 2 kommen mit 40 Euro Guthaben daher, die Beats Pill mit 20 Euro. Sogar ausgewähltes Zubehör wie die Magic Keyboards für iPad und der Apple Pencil Pro motivieren mit einer 20-Euro-Karte zum Einkauf.

Apple Geschenkkarten clever nutzen

Auch wenn vielen Käufern ein Direktabzug sicher lieber wäre, so bietet Apples Konzept seinen Charme, besonders für alle, die ohnehin weitere Apple-Käufe planen. Wer etwa ein MacBook Pro kauft und die 200 Euro später in AirPods oder ein iPad-Zubehör investiert, holt durchaus etwas heraus. Die Geschenkkarten lassen sich vielseitig einsetzen und sind nicht nur für Hardware gedacht.

Ein Preisvergleich bleibt dennoch sinnvoll. Einige Produkte, darunter die Beats-Reihe, gibt es bei anderen Händlern wie Amazon teilweise günstiger. Beim MacBook zeigt sich ebenfalls, dass alternative Anbieter wie MacTrade attraktive Direktrabatte bieten. Hier kann sich der Blick über den Tellerrand lohnen.

AirPods Pro 3 als Highlight

Besonders spannend wird es dank Apples Black-Friday-Aktion bei den AirPods Pro 3. Mit der 40-Euro-Guthabenkarte sinkt der effektiv Preis auf 209 Euro. Andere Händler bewegen sich aktuell meist noch im Bereich um 240 Euro oder darüber. Wer also das neueste Modell ins Auge gefasst hat und das Guthaben sinnvoll weiterverwenden kann, macht hier ein gutes Geschäft.

Wichtig zu beachten ist, dass sich die Aktion ausschließlich auf Neuware bezieht. Der Apple Refurbished Store mit seinen generalüberholten Geräten bleibt außen vor. Dort finden sich zwar oft gute Preise, aber eben keine zusätzlichen Black-Friday-Geschenkkarten.

>> Hier geht es direkt zum Apple Black Friday & Cyber Monday Event <<