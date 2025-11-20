Viel mehr Apple geht nicht. o2 hat einen Black Week Premium-Deal aufgelegt und das iPhone 17 Pro Max mit den AirPods Pro 3 kombiniert. Ihr könnt euch die beiden nagelneuen Apple Highlights für eimalig 1 Euro in Kombination mit dem o2 Mobile M sichern. Darüberhinaus erhalten Neukunden in vielen Tarifen 6 Monate ChatGPT Plus kostenlos hinzu. Ein einmaliger Anschlusspreis fällt nicht an.

Nur 1 Euro: iPhone 17 Pro Max + AirPods Pro 3

o2 nutzt die Black Week 2025, um das beste Apple Smartphone mit den besten Apple In-Ear-Kopfhörern zu kombinieren. Diese Kombination erhaltet ihr zusammen mit dem Tarif o2 Mobile M mit 30GB+ zum echten Knallerpreis.

Apple hat das iPhone 17 Pro Max im September dieses Jahres angekündigt und kurze Zeit später auf den Markt gebracht. Seitdem ist das Gerät unser täglicher Begleiter und wir sind absolut von der Leistungsfähigkeit des iPhone 17 Pro Max überzeugt. Apple setzt auf 6,9 Zoll OLED-Display, A19 Pro Chip, Triple-Kamera mit 48MP Hauptkamera, 18MP Frontkamera, Face ID, Dynamic Island, 4K-Videoaufnahmen, langer Akkulaufzeit und vieles mehr.

Auch die AirPods Pro 3 hat Apple erst im September dieses Jahres vorgestellt (hier unser AirPods Pro 3 Test). Die AirPods Pro 2 waren schon ziemlich gut. Mit den AirPods Pro 3 hat Apple seine In-Ear-Kopfhörer noch einmal punktuell verbessert und unter anderem die aktive Geräuschunterdrückung optimiert.

iPhone 17 Pro Max und AirPods Pro 3 werden mit dem Tarif o2 Mobile M kombiniert. Dieser enthalt 30GB 5G Datenvolumen. Dank GROW-Vorteil wächst euer monatliches Datenvolumen jedes Jahr kostenlos um 5GB. Zudem bietet der Tarif eine Allnet-Flat (für Telefon & SMS in alle deutschen Netze) und EU-Roaming. Zudem ist in diesem Tarif 6 Monate ChatGPT Plus inklusive.

Übersicht

iPhone 17 Pro Max

AirPods Pro 3

o2 Mobile M

30 GB + 5G je Laufzeitjahr (o2 Grow)

0,00 Euro Anschlusspreis

1 Euro Anzahlung

6 Monate Chat GPT Plus

65,99 Euro mtl. (Laufzeit 36 Monate)

Kurzum: Wenn ihr uns fragt, so hat o2 ein richtig heißes Bundle aus leistungsstarkem Tarif, bestem Apple Smartphone und besten Apple In-Ear Kopfhörern zusammengestellt. Das Angebot ist ab sofort und nur für kurze Zeit bzw. solange der Vorrat reicht, gültig.

-> Hier geht es zum Bundle: iPhone 17 Pro Max + AirPods Pro 3 + o2 Mobile M