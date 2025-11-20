Black Friday Deals von Aiper: bis zu 42 Prozent Rabatt auf kabellose Poolroboter

| 12:46 Uhr | 0 Kommentare

Aiper – Marktführer für kabellose Poolroboter – läutet die Black Friday Week ein bietet hohe Rabatte exklusiv auf der Aiper-Website und auf Amazon an. Innerhalb des Aktionszeitraums könnt ihr von den attraktiven Rabatten profitieren oder bereits eure ersten Weihnachtseinkäufe tätigen.

Black Friday Deals von Aiper

Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 02. Dezember 2025 könnt ihr euch die Rabatte auf der offiziellen Aiper-Website und Amazon für ausgewählte Produkte sichern.

Highlight der Rabattaktion ist der Scuba X1 mit 33 Prozent Rabatt. Der Allrounder für die tägliche Poolpflege ist statt 1499 für 999 Euro erhältlich. Auch der Scuba X1 Pro Max (hier unser Test) aus derselben Produkt-Serie ist während der Black Friday Aktion von 2.499 Euro auf 1.899 Euro reduziert. Darüberhinaus könnt ihr euch den Scuba S1 2025 mit 150 Euro Rabatt für 549 Euro sichern.

Die reduzierten Aiper Poolroboter findet ihr hier im Aiper Store und dort bei Amazon. Ein paar Highlights haben wir euch zusammengetragen:

AIPER Scuba X1 Poolroboter, WavePath 3.0 Navigation, mit verbesserter Akkuleistung und bis zu 25.200...
AIPER Scuba X1 Poolroboter, WavePath 3.0 Navigation, mit verbesserter Akkuleistung und bis zu 25.200...
  • Hervorragende Reinigungsleistung: Dank der exklusiven Ultra-Kurzströmungskanal-Design von Aiper in...
  • Upgradetes Multi-Filtersystem: Der Pool Roboter mit MicroMesh 3-Mikron-Filter & Standardfilterkorb...
AIPER Scuba X1 Pro Max Poolroboter Boden und Wand, 360° Mapping, Adaptive Routenplanung,...
AIPER Scuba X1 Pro Max Poolroboter Boden und Wand, 360° Mapping, Adaptive Routenplanung,...
  • 360° Mapping & FlexiPath 2.0: Aiper X1 Pro Max Poolroboter nutzt 40 Hochleistungssensoren scannt...
  • Luftfahrt-inspiriertes TVC-Motorsystem: Basierend auf modernster Luftfahrttechnologie sorgt der...
(2025 Upgrade) AIPER Scuba S1 Poolroboter Boden und Wand, Wasserlinienreinigung, 3μm Ultrafeiner...
(2025 Upgrade) AIPER Scuba S1 Poolroboter Boden und Wand, Wasserlinienreinigung, 3μm Ultrafeiner...
  • Ultrafeiner Filter für Beste Reinigungsleistung: Der Poolroboter Akku verfügt über einen...
  • Erweiterte 180-Minuten-Akkulaufzeit: Perfekt für größere Pools! Profitieren Sie mit diesem Pool...
AIPER Poolroboter, Kabellos Poolsauger Akku, Bodensauger mit 90 Min Laufzeit, Automatisches Parken,...
AIPER Poolroboter, Kabellos Poolsauger Akku, Bodensauger mit 90 Min Laufzeit, Automatisches Parken,...
  • Kabelloser Poolroboter: Verabschieden Sie sich vom kabelgebundenen Poolroboter. Der AIPER Seagull SE...
  • Leistungsstarke Saugfunktion: Dieser Poolroboter verfügt über leistungsstarke...
AIPER Poolroboter, Kabelloser Poolsauger Akku, 90 Minuten Reinigungszeit, Automatische Reinigung mit...
AIPER Poolroboter, Kabelloser Poolsauger Akku, 90 Minuten Reinigungszeit, Automatische Reinigung mit...
  • NEUES HYDRODYNAMISCHES DESIGN: Das Design ermöglicht es dem Poolroboter, durch Ihren Pool zu...
  • KLEIN, ABER KRAFTVOLL: Der kompakte, aber leistungsstarke poolroboter akku reinigt mühelos Pools...
