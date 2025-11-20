Congstar läutet seine Black Friday Angebote ein. Der Mobilfunkanbieter punktet mit entspannten Deals für Postpaid, Prepaid und congstar Zuhause. Unter anderem erhaltet ihr die Allnet-Flat M mit 100GB (+100GB) für nur 24 Euro mtl.

Congstar feiert Black Friday

Bei Congstar sind die Black Friday Angebote gestartet. Nur für kurze Zeit bis zum 4. Dezember 2024 (23.59 Uhr), können sich Kunden der congstar Allnet Flat Tarife extra viel Datenvolumen sichern. Für Kundender Allnet Flat M und L gibt es einen gratis Relax Pass, mit dem ganz stressfrei bei Bedarf noch einmal mehr Daten verbraucht werden können. Zudem entfällt der Bereitstellungspreis bei allen congstar Allnet Flat Tarifen (XS, S, M und L) sowie den congstar Homespot Tarifen bei Buchung im Aktionszeitraum.

Allnet Flat M

Allnet Flat M mit dem Relax Pass: 100 GB (+100 GB) für 24 Euro

ab Verbrauch von 80% des inkludierten Datenvolumen kann ein kostenloser Relax Pass mit 100 GB via App aktiviert werden

mit 5G und GB+ (jedes Jahr kommen 5 GB zusätzliches Datenvolumen on top)

Bereitstellungspreis: 0 Euro

Ohne Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar

Darüberhinaus sind die congstar Zuhause Tarife im Aktionszeit bis zum 08.12. mit einem reduzierten monatlichen Grundpreis und ohne Bereitstellungskosten verfügbar. Das Highlight steckt aber in der Routermiete, die Kosten dafür betragen 0 Euro. Die congstar Prepaid Tarife werden im Aktionszeitraum bis zum 04.12. mit einem erhöhten Datenvolumen (Prepaid L mit 40 GB statt 30 GB und Prepaid XL mit 50 GB statt 35 GB) ausgestattet. Zusätzlich wird der Starterpaketpreis von 9,99 Euro auf 1 Euro reduziert.

>>> Hier geht es zu den Congstar Black Friday Angeboten <<<