Die Amazon Black Week ist gestartet und Eve (Hersteller von Smart Home Produkten) hat einen Großteil seiner Produkte deutlich im Preis reduziert. Highlight ist sicherlich das smarte Heizkörperthermostat Eve Thermo (Matter), welches ihr euch für kurze Zeit für nur 49,94 Euro statt 79,95 Euro sichern könnt. Das Eve Thermo (Matter) 4er-Pack erhaltet ihr für 189,94 Euro statt 279,95 Euro.

Eve: bis zu 40 Prozent Rabatt auf Smart Home Produkte (u.a. Eve Thermo, Eve Energy und mehr)

Mit der Black Week naht auch das Winterwetter. Wohl denen, die dann am Morgen aus dem Bett ins warme Badezimmer und am Feierabend aus der Kälte in die vortemperierte Küche oder das Wohnzimmer flüchten können. Solch einen Komfort erreicht ihr mit mit smarten Thermostaten – bei Eve ganz ohne Registrierung und Abo, aber mit Energie- und Kostenersparnis.

Der Smart Home Hersteller bietet euch bis Montag (1. Dezember 2025) Rabatte von bis zu 40 Prozent. Mit dabei:

Weitere Highlights

Angebot Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Verbrauchsmessung, App-/Sprachsteuerung,... App- und Sprachsteuerung – Leuchten und Geräte per Sprache oder App ein- und ausschalten.

Automatisch schalten – Geräte automatisieren, und sie zu einer bestimmten Zeit, nach Anwesenheit...

Angebot Eve Thermo (Matter): Smartes Heizkörperthermostat, LED-Display, Heizkosten sparen, funktioniert mit... Wohlfühltemperatur einstellen – per App, Stimme oder direkt an der Heizung, und die Heizung von...

Heizkosten sparen: Die Heizung passend zum Tagesablauf automatisieren – nach Zeit oder Anwesenheit...

Angebot Eve Outdoor Cam (White) – Smarte Überwachungskamera, Flutlicht, Nachtsicht, Bewegungsmelder,... Eve Outdoor Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Behalten Sie mit Eve Outdoor Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick, und lassen Sie sich auf...

Angebot Eve Thermo (Matter) 4er Pack: Smartes Heizkörperthermostat, LED-Display mit Touch-Bedienfeld,... Wohlfühltemperatur einstellen – per App, Stimme oder direkt an der Heizung, und die Heizung von...

Heizkosten sparen: Die Heizung passend zum Tagesablauf automatisieren – nach Zeit oder Anwesenheit...

Angebot Eve Thermo Control (Matter) – Temperatursensor und -regler für Eve Thermo (4. Gen.), Thread, für... Legen Sie die Wunschtemperatur an Ihrem bevorzugten Ort fest, und Eve Thermo Control übernimmt im...

Mit einem Funksensor alle Heizkörper eines Zimmers steuern, die Temperatur direkt am Gerät...

Angebot Eve Energy (Matter) 4er Set – Smarte Steckdose, Verbrauchsmessung, TÜV-zertifiziert, Matter,... Leuchten und Geräte per App, Sprache oder Taste ein-/ausschalten und von unterwegs oder nach...

Geräte automatisch zu einer bestimmten Zeit ein- oder ausschalten und Szenen erstellen, um mehrere...