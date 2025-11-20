Abonnenten von Apple TV (ehemals Apple TV+) werden auch weiterhin kostenlosen Zugang zu zwei Spielen von Friday Night Baseball haben. Wie die Major League Baseball heute bestätigt hat, setzen Apple und die MLB ihre Kooperation für die Saisons 2026 bis 2028 fort.

Friday Night Baseball weiterhin auf Apple TV

In den letzten Monaten gab es Gerüchte, dass Apple aus dem Bieterverfahren für die Übertragung von Spielen der Major League Baseball ausgestiegen sei und zukünftig keine Spiele der MLB mehr übertragen wird. Diese Gerüchte haben sich allerdings nicht bewahrheitet. Nun hat die MLB bekannt gegeben, dass man einen 3-Jahres Vertrag mit ESPN, NBC und Netflix geschlossen hat. Gleichzeitig bestätigte die Baseball-Liga, dass Apple TV auch weiterhin zwei „Friday Night Baseball“-Spiele Woche für Woche während der normalen Saison übertragen wird.

Sunday Night Baseball, Sunday Leadoff und die Wild Card Series wechseln von ESPN zu NBC. Netflix überträgt das T-Mobile Home Run Derby und Sonderspiele, darunter das Field of Dreams Game 2026 und den World Baseball Classic in Japan. ESPN behält die Rechte an einem landesweiten Spielpaket unter der Woche und vertreibt MLB.TV, den Streamingdienst der MLB für Sender außerhalb ihres regionalen Marktes.

Fox überträgt das All-Star Game und Spiele der regulären Saison sowie die World Series, die League Championship Series und die Division Series. TBS zeigt die LCS und die Division Series sowie die Spiele der regulären Saison dienstags.

Apple übertragt den Doubleheader Freitagabends seit 2022.