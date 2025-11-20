Die Connectivity Standards Alliance hat Matter 1.5 veröffentlicht und erweitert damit den plattformübergreifenden Smart-Home-Standard um wichtige neue Funktionen. Da Apple Mitglied der Alliance ist, werden die Neuerungen auch in die Home-Umgebung einfließen. Die wohl bedeutendste Änderung der neuen Version ist die native Unterstützung von Kameras, die bislang nur über Umwege integriert werden konnten.

Kameras ohne Umwege einbinden

Während Hersteller für die Smart-Home-Einbindung ihrer Kameras bisher auf proprietäre APIs angewiesen waren, bietet Matter 1.5 endlich eine unkomplizierte und plattformübergreifende Lösung.

Die Kameras lassen sich nun direkt über den Matter-Standard einbinden, wobei sie Video und Audio über WebRTC streamen. Dadurch wird nicht nur eine Zwei-Wege-Kommunikation möglich, sondern die Geräte funktionieren auch sowohl im lokalen Netzwerk als auch bei Remote-Zugriff reibungslos. Die Spezifikation geht dabei durchaus in die Tiefe und unterstützt mehrere Streams gleichzeitig, während sie eine Schwenk-Neige-Zoom-Steuerung bietet und sich mit Privatzonen konfigurieren lässt.

Das Spektrum kompatibler Geräte reicht von Türklingel-Kameras über Indoor- und Outdoor-Sicherheitskameras bis hin zu Flutlicht-Kameras und Babyphone-Modellen. Die Verbindung kann dabei flexibel per WLAN, Power over Ethernet oder klassischem Ethernet-Kabel erfolgen. Obwohl viele moderne Kameras bereits hardwareseitig kompatibel sind, liegt die Entscheidung letztlich bei den Herstellern, welche Geräte tatsächlich ein entsprechendes Software-Update erhalten werden.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Die Aufzeichnung und Wiedergabe von Clips wird weiterhin von Herstellern oder Plattformen verwaltet, während Analyse-Funktionen direkt auf der Kamera, etwa zur Gesichtserkennung, bewusst nicht Teil der Spezifikation sind.

Mehr Kontrolle bei Schließsystemen und der Pflanzenpflege

Neben dem Kamera-System vereinheitlicht Matter 1.5 auch die Steuerung von Schließsystemen, was längst überfällig war. So lassen sich jetzt Fensterläden, Vorhänge, Markisen, Tore oder Garagentore deutlich konsistenter bedienen, wobei verschiedene Bewegungsarten wie Schieben, Drehen oder Öffnen berücksichtigt werden. Praktisch ist dabei, dass Nutzer jederzeit auf einen Blick sehen können, ob beispielsweise das Garagentor noch offen steht.

Auch Hobbygärtner dürfen sich freuen, denn Matter 1.5 bringt Unterstützung für Bodensensoren mit. Diese messen Feuchtigkeit und Temperatur im Erdreich, was sich besonders dann auszahlt, wenn man sie mit Matter-fähigen Wasserventilen kombiniert und so die Bewässerung vollständig automatisiert.

Intelligentes Energiemanagement

Die neue Matter-Version bringt darüber hinaus erweiterte Funktionen für die Energieverwaltung mit, die durchaus Potenzial haben. Netzbetreiber und Energiedienstleister können künftig Echtzeit- und Prognosedaten zu Strompreisen, Tarifen und CO2-Emissionen bereitstellen, sodass Smart-Home-Geräte diese Informationen nutzen können, um tatsächliche Energiekosten und Umweltauswirkungen präzise anzuzeigen. Eine verbesserte Smart-Meter-Integration sorgt zusätzlich für genauere Verbrauchsdaten.

Release von Matter 1.5

Mit der Veröffentlichung von Matter 1.5 können Hersteller nun mit der Entwicklung entsprechender Geräte beginnen, während die Plattformen parallel die Unterstützung implementieren. Wie schnell sich die Neuerungen in der Praxis durchsetzen werden, bleibt allerdings abzuwarten.