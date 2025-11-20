o2 hat angekündigt, dass der Mobilfunkanbieter zum 03. Dezember neue Prepaid-Tarife einfahrt. Nicht nur für Neukunden, auch für Bestandskunden, steigt das Datenvolumen in den Tarifvarianten S, M und L – ganz ohne Aufpreis. Zudem führt o2 zwei weitere Neuerungen für Prepaid-Kunden ein.

Neue o2 Prepaid-Tarife kommen

Kunden, sich für die o2 Prepaid Tarifvarianten S, M und L interessieren können sich freuen. Ab dem 03. Dezember 2025 gibt es mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Die Tarife enthalten eine Flatrate für nationale Gespräche und SMS in alle deutschen Netze (außer Sonderrufnummern und Rufumleitungen). Die maximale Datengeschwindigkeit beträgt bis zu 300 Mbit/s im o2 Mobilfunknetz. Nach Verbrauch des Inklusivvolumens können Kundinnen und Kunden mit bis zu 1 Mbit/s im Download und 384 Kbit/s im Upload unendlich weitersurfen.

Übersicht

o2 Prepaid S: 20 GB statt 12 GB für 9,99 €/4 Wochen

o2 Prepaid M: 40 GB statt 25 GB für 14,99 €/4 Wochen

o2 Prepaid L: 80 GB statt 50 GB für 19,99 €/4 Wochen

2 weitere Vorteile für o2 Prepaid-Kunden

Für 89,99 Euro pro Jahr erhaltet ihr mit dem „Smartphone Jahrespaket” Zugriff auf 150 GB Highspeed-Datenvolumen inkl. Allnet-Flat – mit bis zu 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload im deutschen Mobilfunknetz.

Mit „o2 Roaming Plus World” bleiben O2 Bestandkunden auch im Urlaub weltweit online. Für 9,99 Euro pro 7 Tage steht euch 1 GB Datenvolumen in 111 Ländern jenseits der Europäischen Union zur Verfügung – darunter beliebte Reiseziele wie die USA, die Türkei oder Thailand. Mit dem „O2 Roaming Plus World“-Pack können Urlauber Geld sparen und außerhalb der EU sorgenfrei surfen und streamen.

>>> Hier geht es zu den o2 Prepaid-Tarifen <<<