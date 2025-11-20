Sonos nutzt den bevorstehenden Black Friday und Cyber Monday um kräftig an der Preisschraube zu drehen und zahlreiche Lautsprecher, Home Theatre Produkte und den Sonos Ace Kopfhörer drastisch im Preis zu reduzieren.
Sonos reduziert Lautsprecher, Soundbars und Kopfhörer
Ab sofort und nur bis zum 01. Dezember gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt auf zahlreiche Sonos-Produkte. Von daher: der Sound von Sonos war noch nie so verlockend.
Ob packende Filmszenen, festliche Playlists oder Gaming mit Gänsehaut-Sound – jetzt ist der perfekte Moment, das eigene Zuhause klanglich auf das nächste Level zu bringen. Wer guten Sound nicht nur für sich selbst, sondern auch verschenken möchte, kann jetzt schon für Weihnachten planen.
- Era 100 für 179,00 Euro statt 229,00 Euro
- Era 300 für 388,55 Euro statt 499,00 Euro
- Roam 2 für 159,00 Euro statt 199,00 Euro
- Move 2 für 399,00 Euro statt 499,00 Euro
- Sonos Ace für 299,00 Euro statt 449,00 Euro
- Ray für 169,00 Euro statt 229,00 Euro
- Beam (Gen 2) für 349,00 Euro statt 499,00 Euro
- Arc Ultra für 699,00 Euro statt 999,00 Euro
- Sub Mini für 398,05 Euro statt 499,00 Euro
- Sub 4 für 718,19 Euro statt 899,00 Euro
- Mit Akustik der nächsten Generation und der einzigartigen Konnektivität des Era 100 hörst du in...
- Die akustische Architektur der nächsten Generation mit einem um 47 % schnelleren Prozessor sorgt...
- Bring deine Sound Experience aufs nächste Level. Die sechs vorne, an den Seiten und oben...
- Mach den gesamten Raum zum Sweet Spot. Erlebe einzigartigen Sound, egal wo du bist oder was du...
- Erlebe mühelos noch mitreißenderes Entertainment mit sattem Bass, kristallklaren Dialogen und...
- Erlebe 3D Surround Sound Effekte mit Dolby Atmos.
- Precision-engineered drivers produce size-defying clarity and bass
- Ultra compact and lightweight so you can bring Sonos sound anywhere
