Sonos nutzt den bevorstehenden Black Friday und Cyber Monday um kräftig an der Preisschraube zu drehen und zahlreiche Lautsprecher, Home Theatre Produkte und den Sonos Ace Kopfhörer drastisch im Preis zu reduzieren.

Sonos reduziert Lautsprecher, Soundbars und Kopfhörer

Ab sofort und nur bis zum 01. Dezember gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt auf zahlreiche Sonos-Produkte. Von daher: der Sound von Sonos war noch nie so verlockend.

Ob packende Filmszenen, festliche Playlists oder Gaming mit Gänsehaut-Sound – jetzt ist der perfekte Moment, das eigene Zuhause klanglich auf das nächste Level zu bringen. Wer guten Sound nicht nur für sich selbst, sondern auch verschenken möchte, kann jetzt schon für Weihnachten planen.

Angebot Sonos Era 100 | Smart Speaker mit WLAN, Bluetooth, kompatibel mit Amazon Alexa - Schwarz Mit Akustik der nächsten Generation und der einzigartigen Konnektivität des Era 100 hörst du in...

Die akustische Architektur der nächsten Generation mit einem um 47 % schnelleren Prozessor sorgt...