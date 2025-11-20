Apple Music hat den US-Rapper „Tyler, The Creator“ zum Artist of the Year 2025 gekürt. Die Auszeichnung würdigt den außergewöhnlichen Einfluss des Künstlers auf Musik und Kultur in diesem Jahr.

Ein Jahr der Rekorde

Die Zahlen auf Apple Music belegen Tylers außergewöhnliches Jahr eindrucksvoll. Zwischen November 2024 und Oktober 2025 haben Fans weltweit über 4,5 Milliarden Minuten seiner Musik gestreamt. Damit erreichte Tyler sein bislang erfolgreichstes Jahr auf der Plattform, gemessen an weltweiten Wiedergaben, Hörerzahlen und gestreamten Stunden.

Das Jahr begann mit Tylers bislang ambitioniertester Tour zur Unterstützung seines Albums Chromakopia. Das Hit-Album wurde zu einem der bisher erfolgreichsten Alben auf Apple Music. Apple lobt insbesondere die außergewöhnliche Weltgestaltung und tiefe Charaktererkundung von Chromakopia. Während der laufenden Tour schrieb und veröffentlichte Tyler ein weiteres Album namens Don’t Tap the Glass. Das kurze, aber wirkungsvolle Werk mit drängenden, reduzierten Rap-Passagen unterscheidet sich deutlich von Chromakopia. Der Erfolg blieb der gleiche. Am Veröffentlichungstag erreichte es in über 55 Ländern Platz 1 der genreübergreifenden Apple Music Charts.

Über die Musik hinaus

Wie Apple ausführt, reicht Tylers Einfluss weit über die Musik hinaus. Bald gibt er sein Spielfilmdebüt in Marty Supreme, dem von Josh Safdie inszenierten Drama mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Außerdem geht er mit fünf neuen Grammy-Nominierungen für Chromakopia und Don’t Tap the Glass ins neue Jahr.

Tyler selbst zeigt sich dankbar für die Anerkennung: