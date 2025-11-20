Diejenigen, die bereits von Anfang an beim Messenger-Dienst WhatsApp mit von der Partie sind, werden wissen, dass die Info-Funktion noch vor dem eigentlichen Nachrichtenversand eingeführt wurde. So konnte man schnell und einfach mitteilen, was gerade in seinem Leben passiert. Nun stellt der Messenger eine überarbeitete Version der Info vor. Diese wird als noch sichtbarer, aktueller und einfacher zu nutzen.

WhatsApp überarbeitet Info-Funktion

Die Info-Funktion von WhatsApp gibt euch die Möglichkeit, mit einem Emoji ode reinem kurzen Satz mitzuteilen, ob ihr gerade verfügbar seid, ob ihr gerade sprechen könnt oder worüber ich euch gerne unterhalten möchtet.

Nun ist eure Info noch leichter zu finden – sowohl in Einzelchats als auch in eurem Profil. Ihr könnt auch direkt auf die Info einer Person antworten, indem ihr im Chat darauf tippt. Die Info läuft nach einem Tag ab, aber ihr könnt auch festlegen, dass sie kürzer oder länger angezeigt wird. Ruft dazu einfach die Einstellungen auf und tippe auf „Info festlegen“, um die gewünschte Dauer auszuwählen. Ihr entscheidet, für wen eure Info angezeigt wird. In euren Datenschutz-Einstellungen könnt ihr festlegen, dass nur eure Kontakte eure Info sehen können. Alternativ könnt ihr sie auch für eine größere Zielgruppe sichtbar machen.

WhatsApp gibt zu verstehen,, dass die Funktion ab dieser Woche für alle Nutze mit Mobilgeräten eingeführt wird.