Apple hat in diesem Jahr nicht nur den Original-Film „F1 – der Film“ in die Kinos gebracht (ab dem 12. Dezember ist dieser auch auf Apple TV zu sehen), das Unternehmen aus Cupertino konnte sich auch die exklusiven US-Streaming-Rechte der Formel 1 sichern. Nun hat Liberty Media-CEO Derek Chang über die Partnerschaft mit Apple und mögliche Auswirkungen auf die Formel 1 gesprochen.

Apple und die Formel 1 sprechen über weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit

An diesem Wochenende gastiert die Formel 1 in Las Vegas. Im Vorfeld hat Liberty Media-CEO Derek Chang den Kollegen von CNBC ein exklusives Interview gegeben.

Auf die Frage nach dem kürzlich angekündigten Vertrag, der Apple die exklusiven US-Streamingrechte für die nächsten fünf Jahre einräumt, verwies Chang auf die sich schnell entwickelnde Medienlandschaft und den wachsenden Einfluss der Technologie auf das Sport-Streaming:

„Parallel zu F1 The Movie haben wir einen Vertrag mit Apple über die US-Medienrechte abgeschlossen. Wir sehen die Medienlandschaft heute so: Die gesamte Reichweite hat sich im Laufe der Zeit durch die technologischen Entwicklungen grundlegend verändert. Es geht nicht mehr nur um das, was in einem anderthalbstündigen Sendefenster während eines Sonntagsrennens passiert, sondern darum, quasi permanent präsent zu sein.“ Ich denke, dass Apple mit seinen technologischen Möglichkeiten das Produkt und damit auch die Inhalte und das gesamte Erlebnis deutlich verbessern wird, was meiner Meinung nach die Marke und die Bekanntheit des Sports weiter stärken wird.“

Auf die Frage, ob er glaube, dass Apple versuchen werde, weltweite Streaming-Rechte zu vergeben, bestätigte Chang so gut wie, dass die Dinge möglicherweise bereits in Bewegung seien:

„Ich denke, Apple wird sehr aktiv sein. Wir führen Gespräche mit ihnen in verschiedenen Bereichen. Es ist noch sehr früh, und wir sehen darin eine sehr starke Partnerschaft, die sich auch an anderen Standorten entwickeln könnte. Aber im Moment gibt es noch nichts Konkretes.“

In dem Interview sprach Chang auch in diesen höchsten Tönen über „F1 – der Film“ und den rekordverdächtigen Start in den Kinos.