Apples Service-Chef Eddy Cue ist persönlich nach Madrid gereist und bestätigt die Berichte, dass Apple das Fußballstadion ins Wohnzimmer bringen will. Das Unternehmen hat sich Real Madrid als Partner gesichert, um exklusive immersive Video-Inhalte für die Vision Pro zu produzieren. Das ist weit mehr als nur eine prestigeträchtige Werbeaktion. Der Konzern benötigt dringend hochwertiges Material, um den hohen Preis der Mixed-Reality-Brille auch jenseits der reinen Technik zu rechtfertigen.

Exklusives Material für die Vision Pro

Den Startschuss gibt ein aufwendig produzierter Film über die Mannschaft. Als Basis dient Material aus dem Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin. Apple hat hierfür einen beträchtlichen Aufwand betrieben und das Santiago-Bernabéu-Stadion mit rund 100 Kameras ausgestattet.

Dank der Technik soll der Zuschauer mit der Vision Pro virtuell durch die Gänge laufen und das Spiel direkt vom Spielfeldrand aus erleben können. Wir kennen diesen Ansatz bereits aus der NBA, wo Apple schon länger mit neuen Kamera-Perspektiven experimentiert, die im normalen Fernsehen nicht möglich sind. Für Besitzer einer Vision Pro liefert das einen echten Mehrwert. Es demonstriert sehr gut, wie Sportübertragungen in Zukunft aussehen könnten.

Das iPhone als Stadionguide

Apple denkt bei dem Deal allerdings nicht nur an die Vision Pro. Die Kooperation zielt auch auf die große Masse der iPhone-Nutzer, die das Stadion vor Ort besuchen. So soll die Apple Wallet im Bernabéu deutlich aufgewertet werden und kann künftig mehr als nur Tickets speichern. Besucher erhalten unter anderem Details zur Anreise oder zur Orientierung im riesigen Stadionkomplex direkt auf ihr Display.

Real Madrid bezeichnet das als langfristige Digitalstrategie. Für Apple ist es ein effektiver Weg, Fans noch enger an das eigene Ökosystem zu binden. Wenn das iPhone den Weg zum Platz weist und kontextbezogene Informationen liefert, wird es zum unverzichtbaren Begleiter. Genau diese Integration von Hardware und Service beherrscht Apple wie kaum ein anderer Konzern.