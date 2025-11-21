Kalte Temperaturen und heiße Preise. Aqara – Hersteller von Smart Home Produkten – hat seine Black Friday / Cyber Monday Rabatt-Aktion gestartet und bietet euch eine sehr gute Möglichkeit, eure eigenen vier Wände smart zu machen. Zeitlich befristet bis zum 01. Dezember 2025 erhaltet ihr bis zu 44 Prozent auf beliebtes Zubehör.

Bis zu 44 Prozent Rabatt auf Aqara-Produkte

Aqara sorgt für mehr Sicherheit, ein Wohlfühlklima und smarte Beleuchtung. Genau aus diesen drei Kategorien hat sich der Hersteller verschiedene Produkte rausgepickt und deutlich im Preis gesenkt.

Aqara Smart Türklingel Kamera G410 mit Chime, 2k, Homekit-Sicherheits-Video, 2-Wege Audio,... Kompatibilität mit HomeKit Secure Video und allen wichtigen Ökosystemen: Vollständig...

Integrierter Aqara Zigbee & Matter Hub für einfache Gerätesteuerung: Die G410 benötigt keinen...

Blicken wir etwas detaillierter auf die Sicherheits-Produkte. Für die Haussicherheit bietet das Zusammenspiel von Smart Lock U200, smarter Türklingel mit Kamera G410, Tür- und Fenstersensoren und dem Präsenzsensor FP300 umfassenden Schutz. Das Smart Lock ermöglicht schlüssellosen Zugang und lässt sich mit der Video-Türklingel kombinieren, um Haustüraktivitäten aus der Ferne zu überwachen und Zutritte gezielt zu steuern. Weitere Innen- und Außenkameras ermöglichen bei Bedarf zusätzliche Übersicht, während Tür- und Präsenzsensoren unerwartete Bewegungen registrieren. In einem solchen Szenario können die Sensoren beispielsweise auch als Auslöser für Kameraufzeichnungen oder zur Aktivierung der Beleuchtung als Abschreckung dienen.

Angebot Aqara 4MP Kamera-Hub G5 Pro WLAN, Echtfarbe Nachtsicht Überwachungskamera Aussen, 2,4/5GHz, HomeKit... Verwandeln Sie die Nacht in den Tag: Die Aqara G5 Pro Überwachungskamera aussen (ohne akku) bietet...

Lokale Visuelle KI & Geräuscherkennung: Dank der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) unterstützt...

Highlights