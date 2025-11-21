DR.SIM – eine Marke von Klarmobil – startet seine Black Week Angebote und stellt ein Portfolio mit drei spannenden Tarifen in den Mittelpunkt. Ihr wählt zwischen einer 20GB-, 50GB- und 100GB- Allnet-Flat. Mit diesen drei Tarifen dürften die allermeisten Geschmäcker getroffen werden.

DR.SIM startet Black Week Angebote (u.a. 100GB Allnet-Flat für 11,99 Euro)

DR.SIM startet mit einem starken Black Week Tarifportfolio. Ihr entscheidet euch nicht nur zwischen einer 20GB-, 50GB- und 100GB- Allnet-Flat, sondern auch zwischen einem 24-Monats-Vertrag oder einer monatlichen Kündigungsmöglichkeit. Der Vorteil beim 24-Monats-Vertrag liegt darin, dass der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 19,99 Euro entfällt.

100GB Allnet-Flat

100GB 5G-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMSFlat

EU-Roaming

11,99 Euro pro Monat

kein Anschlusspreis (24 Monate)

Sind die 100GB deutlich zu viel für euch? So entscheidet euch für die 20GB Allnet-Flat für 6,99 Euro mtl. oder die 50GB Allnet-Flat für 7,99 Euro mtl. Alle Angebote sind ab sofort und nur für kurze Zeit buchbar.

>>> Hier geht es zu den DR.SIM Black Friday Angeboten <<<