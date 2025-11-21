Rund zwei Jahre nachdem „The Family Plan“ auf Apple TV (hieß damals noch Apple TV+) startete, steht ab sofort die Fortsetzung der Action-Komödie auf dem Apple Video-Streaming-Dienst bereit. Auch dieses Mal sind Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti und Van Crosby in den Hauptrollen zu sehen.

„The Family Plan 2“: Neuer Mark Wahlberg Film startet auf Apple TV

Traditionell blicken wir immer freitags und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV. Mit „The Family Plan 2“ startet heute ein neuer Apple Original-Film.

Mark Wahlberg hat den Film produziert und nimmt seine Rolle als Dan Morgan wieder auf.

Apple beschreibt „The Family Plan 2“ wie folgt

In „The Family Plan 2“ ist Ferienzeit und Dan (Mark Wahlberg) hat für seine Frau Jessica (Michelle Monaghan) und die Kinder einen perfekten Urlaub im Ausland geplant – bis eine mysteriöse Gestalt aus seiner Vergangenheit (Kit Harington) mit einer offenen Rechnung auftaucht. Ein internationales Katz-und-Maus-Spiel beginnt, in dem Dan und seine Familie sich durch eine Reihe von Banküberfällen, Urlaubseskapaden und Verfolgungsjagden in malerischer europäischer Landschaft kämpfen, streiten und zusammenfinden.

Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer eingebunden. Sollte euch dieser ansprechen, so mach es eventuell Sinn, euch erst den ersten Teil und anschließend den zweiten Teil von „The Family Plan“ anzugucken.