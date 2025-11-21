Zendure kündigt SolarFlow 800 Plus an – Black Friday Rabatte auf Balkonkraftwerke, Speicher und mehr

In der kommenden Woche wird der sogenannte Black Friday begangen. Bereits im Vorfeld haben zahlreiche Unternehmen den Rotstift angesetzt und ihre Produkte teils drastisch im Preis gesenkt. Auch Zendure nutzt das Shopping-Event des Jahres, um Balkonkraftwerke, Speicher und mehr zu reduzieren. Gleichzeitig hat das Unternehmen heute SolarFlow 800 Plus angekündigt. Fairerweise könnte ihr dieses Produkt (einzeln und im Bundle) ebenfalls mit Black Friday Rabatt kaufen.

Zendure kündigt SolarFlow 800 Plus an

Blicken wir zunächst auf den Neuankömmling SolarFlow 800 Plus. Bei SolarFlow 800 Plus handelt es sich um die neue preisattraktive Energiespeicherlösung der SolarFlow-Reihe. Das System ist mit einem intelligenten 800-W-Wechselrichter und einer 1,92-kWh-Batterie ausgestattet und kann mit bis zu fünf weiteren AB2000X/L-Batterien flexibel auf eine maximale Speicherkapazität von 11,52 kWh erweitert werden.

Das integrierte 48-V-LiFePO₄-Batteriesystem reduziert Energieverluste um bis zu 25 Prozent. Zwei 750-W-MPPTs erhöhen den Ertrag auch bei schwachem Licht, während ein 14-V-Niederspannungsstart die Stromerzeugung auch bei geringer Sonneneinstrahlung im Vergleich zu den herkömmlichen 18-V-Mikrowechselrichtern um 10 bis 20 Prozent verbessert. Eine präzise Leistungsregelung in 1-W-Schritten mit Reaktionszeiten unter drei Sekunden ermöglicht eine besonders effiziente Energienutzung.

Black Friday Aktion

Doch nicht nur SolarFlow 800 Plus könnt ihr ab sofort und zeitlich befristet bis zum 30. November kaufen, auch SolarFlow 800 Pro (hier unser SolarFlow 800 Pro Test) und SolarFlow 2400 AC) stehen im Folks. Dabei könnt ihr die Geräte einzeln und in Kombination mit verschiedenen Solarpanelen und Zusatz-Akkus kaufen.

Es gibt zusätzlich 5 % Rabatt mit den Codes „9ZMW7B“ auf zendure.de und „KO2U4UIS“ auf Amazon.

