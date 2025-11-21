In der kommenden Woche wird der sogenannte Black Friday begangen. Bereits im Vorfeld haben zahlreiche Unternehmen den Rotstift angesetzt und ihre Produkte teils drastisch im Preis gesenkt. Auch Zendure nutzt das Shopping-Event des Jahres, um Balkonkraftwerke, Speicher und mehr zu reduzieren. Gleichzeitig hat das Unternehmen heute SolarFlow 800 Plus angekündigt. Fairerweise könnte ihr dieses Produkt (einzeln und im Bundle) ebenfalls mit Black Friday Rabatt kaufen.
Zendure kündigt SolarFlow 800 Plus an
Blicken wir zunächst auf den Neuankömmling SolarFlow 800 Plus. Bei SolarFlow 800 Plus handelt es sich um die neue preisattraktive Energiespeicherlösung der SolarFlow-Reihe. Das System ist mit einem intelligenten 800-W-Wechselrichter und einer 1,92-kWh-Batterie ausgestattet und kann mit bis zu fünf weiteren AB2000X/L-Batterien flexibel auf eine maximale Speicherkapazität von 11,52 kWh erweitert werden.
- 【KI-Energie Management System】SolarFlow 800 Pro verfügt über maschinelles Lernen und kann auf...
- 【2640W 4-Wege-MPPT-Eingang】SolarFlow 800 Pro unterstützt einen 2640-W-Solarpanel-Eingang und...
- 【Erfordert einen professionellen Elektriker zur Installation】Der SolarFlow 2400 AC ist Zendures...
- 【KI AC-gekoppelte Energie Management System】SolarFlow 2400 AC verfügt über maschinelles Lernen...
Das integrierte 48-V-LiFePO₄-Batteriesystem reduziert Energieverluste um bis zu 25 Prozent. Zwei 750-W-MPPTs erhöhen den Ertrag auch bei schwachem Licht, während ein 14-V-Niederspannungsstart die Stromerzeugung auch bei geringer Sonneneinstrahlung im Vergleich zu den herkömmlichen 18-V-Mikrowechselrichtern um 10 bis 20 Prozent verbessert. Eine präzise Leistungsregelung in 1-W-Schritten mit Reaktionszeiten unter drei Sekunden ermöglicht eine besonders effiziente Energienutzung.
Black Friday Aktion
Doch nicht nur SolarFlow 800 Plus könnt ihr ab sofort und zeitlich befristet bis zum 30. November kaufen, auch SolarFlow 800 Pro (hier unser SolarFlow 800 Pro Test) und SolarFlow 2400 AC) stehen im Folks. Dabei könnt ihr die Geräte einzeln und in Kombination mit verschiedenen Solarpanelen und Zusatz-Akkus kaufen.
Es gibt zusätzlich 5 % Rabatt mit den Codes „9ZMW7B“ auf zendure.de und „KO2U4UIS“ auf Amazon.
- Die folgenden Black-Week-Deals gelten aktuell auf der Zendure Webseite:
- SolarFlow 800 Plus: 399 € (statt 699 €)
- SolarFlow 800 Plus + 2 x 440-W-Panele: 479 € (statt 959 €) – zum Warenkorb hinzufügen, um vom Aktionspreis zu profitieren
- SolarFlow 800 Plus + 2 x 500-W-Panele: 699 € (statt 999 €)
- SolarFlow 800 Pro: 599 € (statt 999 €)
- SolarFlow 800 Pro + 2 x 500-W-Panele: 739 € (statt 1.348 €)
- SolarFlow 800 Pro + 4 x 500-W-Panele: 839 € (statt 1.697 €)
- SolarFlow 800 Pro + 4 x 430-W-Panele: 799 € (statt 1.597 €)
- SolarFlow 800 Pro + 1 x AB2000X-Batterie + 4 x 430-W-Panele: 1.398 € (statt 2.596 €) – mit Smart Meter D0 als Geschenk
- SolarFlow 2400 AC + AB3000X-Batterien: 999 € (statt 1.798 €)
- SolarFlow 2400 AC + 2 x AB3000X-Batterien: 1.698 € (statt 2.997 €) – mit Smart Meter 3CT als Geschenk
- SolarFlow 2400 AC + 3 x AB3000X-Batterien: 2.097€ (statt 4.196 €)
0 Kommentare