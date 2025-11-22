Apple TV scheint sich neuerdings an Kochsendungen zu erfreuen. Nachdem kürzlich die Doku-Serie „Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ auf Apple TV startet, hat der Video-Streaming-Dienst nun das kulinarische Abenteuer „The Unlikely Cook with Awkwafina“ mit der Emmy- und Golden-Globe-Preisträgerin Nora Lum )aka Awkwafina) angekündigt.

Apple TV kündigt „The Unlikely Cook with Awkwafina“ an

Apple TV hat „The Unlikely Cook with Awkwafina“ angekündigt. Dabei handelt es sich um eine neue, achtteilige Kochshow ohne Drehbuch mit der preisgekrönten Komikerin, Autorin und Schauspielerin Nora Lum, aka Awkwafina („Quiz Lady“, „The Farewell“). In der Serie begibt sich Nora auf eine sehr persönliche Reise quer durchs Land und erkundet die moderne asiatisch-amerikanische Küche, beginnend mit dem bemerkenswerten Erbe ihrer Familie.

Noras Familie betrieb Lum’s, das legendäre kantonesische Restaurant in Flushing, New York, und das allererste im heutigen florierenden Chinatown. Doch obwohl sie im Familienbetrieb aufgewachsen ist, kann sie überhaupt nicht kochen. Nicht mal eine Instant-Ramen-Suppe.

Mit der Hilfe von renommierten Köchen, Gastronomen und ihrer charakterstarken Familie bereist sie das Land, um herauszufinden, was es braucht, um die asiatische Küche zu meistern und ob sie letztendlich Lums Vermächtnis für die heutige Zeit neu interpretieren wird.