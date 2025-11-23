Am kommenden Freitag startet Apple sein großes Black Friday Shopping Event im Apple Online Store. Allerdings könnt ihr schon jetzt im Apple Store auf Amazon.de sparen. Ganz ehrlich? Auf den ersten und zweiten Blick sind die Apple Deals auf Amazon deutlich besser als sie im Apple Online Store sein werden. Während euch Apple „nur“ Geschenkkarten beim Kauf von qualifizierten Produkten mit an die Hand gibt, erhaltet ihr direkt Bei Amazon satte Rabatt. Beim Kauf eines MacBook Air spart ihr zum Beispiel satte 300 Euro und zahlt nur 799 Euro. Die AirPods 4 gibt es für 111 Euro und für das 4er Pack AirTags zahlt nur 84,50 Euro.

Amazon reduziert Apple Watch, AirPods 4, MacBook Air M4, AirTags und mehr

Amazon nutzt die eigene Black Friday Woche, um zahlreiche Apple Produkte massiv im Preis zu senken. Egal, ob ihr euch für Apple Watch-Modelle, AirPods, AirTags, das iPad Air, Apple Pencil Pro, das MacBook Air, Beats Kopfhörer, Apple Magic Mouse, iPhone 17 Pro Zubehör und mehr. Eine vollständige Übersicht findet ihr hier. Wir haben euch die Highlights zusammengestellt:

Angebot Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer... LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...

MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...