Am heutigen Sonntag fand der Formel 1 Grand Prix in Las Vegas statt und Max Verstappen stand als Sieger auf dem Treppchen. Parallel zum Formel 1 Wochenende hat Apple das Las Vegas Sphere zu Werbezwecken übernommen.

Apple TV übernimmt die Las Vegas Sphere am Formel-1-Wochenende

Apple TV hat seine Werbeaktivitäten rund um das Formel 1 Wochenende in Las Vegas intensiviert, um den Start des Original-Films „F1 – Der Film“ auf Apple TV zu beworben. Aktuell gibt es eine Promo, bei der ihr euch den Video-Streaming-Dienst sechs Monate lang mit 50 Prozent Rabatt sichern. Hierzulande werden somit nur 4,99 Euro pro Monat im ersten Halbjahr fällig. Anschließend zahlt ihr 9,99 Euro.

The Sphere dominiert den Vegas Strip, und Apple TV nutzte die einzigartige Form der Struktur, um eine Darstellung von Brad Pitts Sonny Hayes in seinem APX GP-Rennhelm zu zeigen. Der Film debütierte diesen Sommer in den Kinos und spielte an den weltweiten Kinokassen mehr als 600 Millionen Dollar ein. Laut ist es der umsatzstärkste Sportfilm aller Zeiten.

Am 12. Dezember 2025 debütiert „F1 – Der Film“ auf Apple TV. Zuletzt gab es zarte Hinweise darauf, dass Apple über eine Fortsetzung des Films nachdenkt.