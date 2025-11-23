Ein Bericht der Financial Times sorgte zuletzt für Wirbel. Demnach könnte Apple-Chef Tim Cook bereits Anfang 2026 seinen Rückzug verkünden und John Ternus als Nachfolger präsentieren. Doch diese Meldung hat einen entscheidenden Haken. Sie stimmt laut Bloombergs Mark Gurman schlichtweg nicht.

Tim Cook plant vorerst keinen Rückzug

Gurman stellt in seinem „Power On“-Newsletter unmissverständlich klar, dass die Informationen der Financial Times nicht nur falsch sind, sondern auch nicht aus Apple-Kreisen stammen. Cook scheint sogar seine Position deutlich länger behalten zu wollen, als zunächst angenommen wurde.

Ein wesentlich realistischerer Zeitplan sieht vor, dass Cook bis mindestens Anfang 2029 im Amt bleibt. Diese Aussicht ist kein Zufall. Sie deckt sich mit der kommenden Amtszeit der US-Präsidentschaft. Cook hat sich in den vergangenen Jahren als geschickter Diplomat erwiesen, der Apple sicher durch politisch unruhige Gewässer manövriert. Es liegt nahe, dass er diese Verantwortung nicht mitten in einer politisch komplexen Phase abgeben möchte. Ganz wird Cook nach seinem Rückzug ohnehin nicht Apples Führungsetage verlassen. Als Aufsichtsratsvorsitzender soll er dann weiterhin Einfluss auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens nehmen.

Die Diskussion um die Nachfolge ist somit zwar nicht beendet, aber zumindest vertagt. Innerhalb des Konzerns hat sich John Ternus als der wahrscheinlichste Kandidat für die Nachfolge von Tim Cook herauskristallisiert. Er ist derzeit Apples Senior Vice President of Hardware Engineering und hat in den letzten Jahren eine zunehmend präsente Rolle im Unternehmen eingenommen. Ein solcher Wechsel wäre durchaus spannend. Während Cook seine Stärken vor allem in der Logistik und der Lieferkette hat, gilt Ternus als visionärer Technologe. Dieser Hintergrund könnte Apple in Zukunft eine etwas andere, eher produktfokussierte Ausrichtung geben. Doch aktuell bleibt dies Zukunftsmusik.