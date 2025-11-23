Bloombergs Mark Gurman berichtet in seinem „Power On“-Newsletter, dass Apple bei iOS 27, macOS 27 und den anderen Betriebssystemen dieser Generation einen Gang zurückschalten wird. Nach dem großen Liquid-Glass-Redesign in iOS 26 und der vorherigen Konzentration auf Apple Intelligence dürfte die nächste Version deutlich zurückhaltender ausfallen.

iOS 27 soll sich auf Stabilität konzentrieren

Der Ansatz erinnert stark an Mac OS X Snow Leopard aus dem Jahr 2009. Damals entschied sich Apple bewusst dafür, keine großen neuen Features zu entwickeln. Stattdessen nutzte das Unternehmen die Zeit, um bestehende Software zu überarbeiten, Kernfunktionen neu zu schreiben und Fehler zu beheben. Das Ergebnis war ein deutlich effizienteres und stabileres System.

Genau diesen Weg scheint Apple nun wieder einschlagen zu wollen. Nach Jahren voller Feature-Updates sollen die Engineering-Teams jetzt Zeit bekommen, um an den Fundamenten zu arbeiten. Alte Code-Zeilen werden eliminiert, Bugs behoben und vorhandene Funktionen optimiert. Das mag auf den ersten Blick wenig spektakulär klingen, dient aber einem wichtigen Zweck.

Vorbereitung auf künftige Hardware

Apple bereitet seine Systeme gezielt auf kommende Hardware-Generationen vor. Das iPhone Fold mit seinen zwei Displays steht aller Voraussicht nach mit dem Release von iOS 27 in den Startlöchern. Auch neue Smart-Home-Produkte und sogar Robotik-Projekte könnten in Zukunft eine Rolle spielen. Ein stabiles, aufgeräumtes Betriebssystem bildet dafür die notwendige Grundlage.

Komplett featurelos wird iOS 27 allerdings nicht bleiben. Selbst Snow Leopard brachte damals einen überarbeiteten Safari 4, einen neuen QuickTime X Player und legte den Grundstein für den Mac App Store. Ähnliche kleinere Neuerungen sind auch diesmal zu erwarten, auch wenn sie nicht im Mittelpunkt stehen werden.