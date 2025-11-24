Apples neuester Werbespot greift ein physikalisches Gesetz auf, das jeden Hochleistungsprozessor früher oder später in die Knie zwingt, denn Hitze drosselt unweigerlich die Leistung. Der Spot mit dem Titel “Extreme Performance” verpackt diese technische Herausforderung in eine bildgewaltige Wüsten-Odyssee. Dabei spielt nicht allein der A19 Pro Chip die Hauptrolle, sondern vielmehr dessen innovative Kühlung, die diese Kraft erst beherrschbar macht.

Dampfgekühlt

Der neue Clip zeigt einen Läufer in der Wüste, der erst durch einen verdampfenden Wassertropfen auf der Stirn seine wahren Kräfte entfesselt. Die plötzliche Abkühlung zündet eine Sequenz surrealer Multitasking-Fähigkeiten, in der der Protagonist Klaviersonaten spielt und Rätsel löst, ohne seinen Sprint auch nur für eine Sekunde zu unterbrechen. Die visuelle Übertreibung erfüllt ihren Zweck. Sie veranschaulicht uns die abstrakte Rechenkraft von 35 Billionen Operationen pro Sekunde, die in dem A19 Pro Chip schlummert. Dabei vermittelt Apple die Botschaft, dass die Grenzen erst fallen, wenn die thermischen Fesseln gelöst sind.

Nachfolgend der neue Clip auf YouTube:

Jenseits der Metaphern hat Apple das Innenleben der neuen Pro-Modelle radikal umgebaut. Die Ingenieure setzen erstmals auf eine Dampfkammer (Vapor Chamber), um das leidige Problem von Hitzestaus effektiv anzugehen. Apple möchte mit dem Einsatz der Technologie die thermische Performance weiter optimieren, ohne dabei das Design zu beeinträchtigen.

Man kann sich das Kühlsystem als eine winzige, hermetisch versiegelte Kupferkammer vorstellen, die eine geringe Menge einer speziellen Flüssigkeit enthält. Sobald der Prozessor seine Arbeitstemperatur erhöht, verdampft diese Flüssigkeit, absorbiert dabei die Wärme und verteilt den heißen Dampf über die gesamte Fläche der Kammer. Dort kühlt er ab, kondensiert zurück zu Flüssigkeit und der Kreislauf beginnt von Neuem. Dieser Prozess ist weitaus effektiver als bisherige Kühllösungen und sorgt dafür, dass das Gerät auch unter Dauerlast seine volle Leistung entfalten kann. Der Vollständigkeit halber haben wir euch noch den verkürzten deutschen Clip eingebunden.