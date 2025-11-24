Congstar legt noch einmal nach und wertet seine Black Friday Angebote auf. Konkret betrifft es die Allnet Flat S, die ihr ab sofort mit 75GB statt 50GB Datenvolumen erhaltet. Der monatlich Preis von 19 Euro bleibt dabei unverändert.

Congstar Allnet Flat S: Allnet-Flat mit 75GB für 19 Euro mtl.

Nur für kurze Zeit bis zum 04. Dezember könnt ihr die Allnet Flat S bei Consgtar mit 75GB anstatt 50GB Datenvolumen buchen. Damit macht der Kölner Telekommunikationsanbieter sein ursprüngliches Angebot für die congstar Allnet Flat S noch einmal attraktiver. Eine Telefon-Flat und eine SMS-Flat sind natürlich auch inkludiert. Zudem entfällt der einmalige Bereitstellungspreis (wie bei allen congstar Allnet Flat Tarifen) im Aktionszeitraum. Kunden, die sich in den letzten Tagen bereits im Rahmen des „Null Stress Friday“ bei congstar für die Allnet Flat S entschieden und diese gebucht haben, profitieren selbstverständlich auch noch einmal vom weiteren Daten-Upgrade. Sie erhalten das zusätzliche Volumen in den kommenden Tagen automatisch, ohne dass sie dafür aktiv werden müssen.

Weiter Congstar Black Friday Angebote

Vor wenigen Tagen hatten wir euch bereits auf die Congstar Allnet Flat M und Congstar Allnet Flat L aufmerksam gemacht. Diese hat der Mobilfunkanbieter ebenfalls im Rahmen seiner Black Friday Aktion aufgewertet.

Ebenfalls bis zum 04 Dezember beinhaltet die Congstar Allnet Flat M 200GB (100GB + 100GB Relax Pass). Dank des Relax Passes können Kunden der Allnet Flat M noch einmal 100 GB kostenloses Datenvolumen zusätzlich nachbuchen, sobald sie 80 Prozent ihres regulären Datenvolumens verbraucht haben.

Auch Kunden der Congstar Allnet Flat L können im Aktionszeitraum von einem Relax Pass profitieren. In diesem Tarif erhaltet ihr 300GB (150GB + 150GB Relax Pass).

>>> Hier geht es zur Congstar Black Friday Aktion <<<