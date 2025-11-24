DAZN startet seine Black Week Deals und läutet eine der größten Rabatt-Aktionen des Unternehmens ein. Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 01. Dezember 2024 könnt ihr euch bis zu 60 Prozent Rabatt auf die Jahresabos sichern.

DAZN: bis zu 60 Prozent auf alle Pakete sparen

Ab sofort könnt ihr bis zu 60 Prozent auf alle DAZN Pakete sparen und euch zwölf Monate Live-Sport zum Black-Week-Preis sichern. DAZN besitzt unter anderem die Übertragungsrecht für Spiele der Fußball-Bundesliga, did UEFA Champions League, internationale Ligen wie LALIGA, Serie A und Ligue 1, Darts, NFL und mehr. Erlebt beispielsweise dem UEFA-Champions-League-Kracher Arsenal vs. Bayern am 26. November, die legendäre Bundesliga-Samstagskonferenz um 15:30 Uhr, und die heiße NFL-Phase auf dem Weg zu den Playoffs.

DAZN bietet euch drei Pakete, zwischen denen ihr entscheiden könnt. Die Qual der Wahl fällt sich „Super Sports“, „Unlimited“ und „Unlimited Plus“.

Super Sports: 9,99 € pro Monat statt 19,99 € pro Monat.

Unlimited: 29,99 € pro Monat statt 34,99 € pro Monat

Unlimited Plus: 44,99 € pro Monat statt 54,99 € pro Monat

Super Sports

Falls ihr euch fragt, was hinter den jeweiligen Pakete steckt, so möchten wir euch kurz auf Ballhöhe beringen. Super Sports bietet euch unter alle Spiele der internationalen Top-Ligen wie Serie A, LALIGA und Ligue 1 sowie die beliebte Bundesliga-Konferenz am Samstag um 15:30 Uhr live. Außerdem können Fans alle Bundesliga-Spiele im Re-Live genießen. Außer sind die die Darts-WM und die NFL mit an Bord.

Unlimited

Unlimited legt noch einmal eine Schippe drauf und umfasst alle Inhalte von Super Sports sowie zusätzlich alle Sonntagsspiele der Bundesliga live und nahezu die komplette UEFA Champions League.

Unlimited Plus

Unlimited Plus bietet euch alle Unlimited-Inhalte sowie einen zweiten parallel Stream, die Download-Funktion sowie ausgewählte Bundesliga- und UEFA Champions League-Spiele in HDR-Qualität und mit Dolby Audio 5.1.

>>> Hier geht es zur Black Week von DAZN <<<