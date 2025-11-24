Google pflegt seine ganz eigene Freundschaft zum iPhone weiter und greift für den neuesten Werbespot das Kino-Phänomen „Wicked“ auf. In der jüngsten Episode der mittlerweile umfangreichen „BestPhonesForever“-Reihe müssen die Geräte ihre gesanglichen Qualitäten beweisen. Dabei lässt der Suchmaschinenriese natürlich keine Gelegenheit aus, sich selbst für vergangene Innovationen zu feiern.

Gesangseinlage von iPhone und Pixel

Im aktuellen Clip darf das iPhone die Rolle des bewundernden Sidekicks übernehmen und eine umgedichtete Version des Songs „For Good“ anstimmen. Der Text bemüht sich dabei nicht um eine diplomatische Zurückhaltung. Das Apple-Gerät gesteht ein, dass Google viele Funktionen zuerst hatte. Es geht um Funktionen wie das Entfernen von Objekten aus Bildern oder das Filtern von Spam-Anrufen.

Man kann Google durchaus zugestehen, dass das Unternehmen bei KI-Features die Nase vorne hat. Es gibt jedoch genug Beispiele, bei denen sich der Suchmaschinenriese von Apple hat inspirieren lassen. Dazu zählen die Gestensteuerung, die nahtlose Dateifreigabe à la AirDrop oder auch Hardware-Entscheidungen wie der Wegfall der Klinkenbuchse, für den Google Apple zunächst verspottete, nur um ihn beim Pixel 2 selbst zu vollziehen.

Viel Lärm um wenig Neues

Googles ständiges Herumreiten auf der technologischen Vergangenheit wirkt ohnehin langsam etwas bemüht. Es bleibt fraglich, ob Kunden sich im Laden wirklich dafür interessieren, wer vor drei Jahren zuerst eine Funktion hatte. Der Werbespot zeigt letztendlich keinerlei neue Hardware und verlässt sich rein auf den Unterhaltungswert singender Smartphones.

Die Kampagne umfasst mittlerweile über dreißig Videos und man muss Google zumindest für die Hartnäckigkeit bewundern. Die Clips kommen bei der eigenen Fanbasis gut an und sorgen für Klicks. Ob diese musikalische Einlage aber auch nur einen einzigen zufriedenen iPhone-Nutzer zum Wechsel bewegt, bleibt wohl das eigentliche Märchen in dieser Geschichte.

Den neuen Spot gibt es auf YouTube: