Das beliebte MacBook Air mit M4-Chip hat in den letzten Wochen einen echten Preisrutsch erlebt. Nachdem wir euch kürzlich bereits auf den gesunkenen Preis aufmerksam gemacht haben, gibt es nun eine weitere Preisreduzierung. Für das 13 Zoll MacBook Air mit M4-Chip, 16GB RAM und 256GB SSD zahlt ihr nur 795 Euro.

MacBook Air M4 vorübergehend nur 795 Euro

Anfang dieses Jahres brachte Apple das aktuelle MacBook Air mit M4-Chip auf den Mark. Seitdem erfreut sich das Gerät großer Beliebtheit und Apple bewirbt dieses als das „meistverkaufte MacBook“. Vor Weihnachten dürften die Verkaufszahlen noch einmal deutlich nach oben getrieben werden. Dies liegt zum einen an der Jahreszeit und auf der anderen Seite an dem äußerst attraktiven Preis.

Im offiziellen Apple Store auf Amazon kostet das Apple MacBook Air (13″, Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer Arbeitsspeicher, 256 GB) aktuell nur 795 Euro – und zwar in den Farben Himmelblau, Silber und Polarstern. Soll es das Modell in Mitternacht sein, so werden 799 Euro fällig. Egal, ob 795 Euro oder 799 Euro, in jedem Fall ein heißer Preis. Ihr spart knapp 30 Prozent.

Auch die weiteren MacBook Air Konfigurationen (15 Zoll Modell, mehr gemeinsamer Speicher und mehr SSD) haben ebenfalls eine deutlich Preissenkung erfahren. Nie war es attraktiver, sich ein MacBook Air zu kaufen.