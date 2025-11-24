OpenAI arbeitet bekanntlich mit dem ehemaligen Apple-Designchef Jony Ive an einem KI-Hardwaregerät. In einem Gespräch mit Laurene Powell Jobs haben Ive und OpenAI-CEO Sam Altman nun bestätigt, dass bereits ein funktionsfähiger Prototyp existiert. Die Markteinführung könnte bereits 2027 erfolgen.

Milliardeninvestition in Hardware-Startup

Das Projekt läuft unter dem Namen „io“, einem Startup, das OpenAI für 6,5 Milliarden Dollar in Form von Unternehmensanteilen übernommen hat. Während des Emerson Collective Demo Day sprachen die beiden über ihre gemeinsame Vision und gaben erstmals konkrete Einblicke in den Entwicklungsstand. Das Gerät befindet sich derzeit in der Prototypenphase, weswegen Ive in Aussicht stellt, dass der Produktionsstart des finalen Produkts bereits in weniger als zwei Jahren erfolgen könnte.

Altman beschreibt den aktuellen Prototypen als „einfach, schön und verspielt“. Interessanterweise erfüllte ein früherer Entwurf seine Erwartungen nicht. Ihm fehlte das Gefühl, das Gerät in die Hand nehmen und förmlich damit verschmelzen zu wollen. Der neue Entwurf habe diese Qualität jedoch erreicht. Ive erklärt bei der Gelegenheit, dass er Hardware bevorzugt, die in ihrer Schlichtheit beinahe naiv wirkt. Geräte sollten zum Anfassen einladen und keine Hemmschwelle erzeugen. Sein Ideal ist ein Werkzeug, das man fast unbewusst nutzt und das sich natürlich in den Alltag einfügt.

Smartphone ohne Display

Gerüchte deuten darauf hin, dass das Gerät einem Smartphone ähnelt, aber ohne traditionelles Display auskommt. Damit bewegt es sich in einer Kategorie mit anderen physischen KI-Assistenten wie dem gescheiterten Humane AI Pin. Um dieses Schicksal zu vermeiden, hat OpenAI gezielt ehemalige Apple-Mitarbeiter rekrutiert, darunter auch Tang Tan, der das Projekt als Chief Hardware Officer begleitet. Er arbeitete unter Apple-Hardwarechef John Ternus und direkt mit Jony Ive zusammen.

