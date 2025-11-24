YouTuber PhoneBuff hat ein spannendes Video veröffentlicht, welches demonstrierte, wie viel schneller das iPhones von Jahr zu Jahr wird. Wird es überhaupt schneller?

Speed-Test-Video: „iPhone 17 vs. 16 vs. 15. vs. 14 vs. 13 vs. 12“

In den letzten Jahren hat PhoneBuff zahlreiche Videos veröffentlicht, bei denen sich Roboterarme über Smartphone-Bildschirme bewegen, um zu vergleichen, wie verschiedene Modelle die gleichen Aufgaben bewältigen. Auch wenn die Tests nicht zwingend wissenschaftlich sind, sind sie durchaus kreativ und unterhaltsam.

In seinem neuesten Video präsentiert PhoneBuff seinen bisher größten und intensivsten Geschwindigkeitstest. Insgesamt werden sechs Generationen des iPhone (vom iPhone 12 Pro Max bis zum iPhone 17 Pro Max) verglichen. Das Experiment veranschaulicht auf interessante Weise, wie stark sich die Leistung der einzelnen Geräte im Jahresvergleich verbessert oder sogar verschlechtert hat und wie sich diese jährlichen Verbesserungen über mehrere Generationen hinweg summieren.

Bei Aufgaben wie Bildaufnahme und -verarbeitung, Laden von Apps, Spielen und anspruchsvolleren Workflows wie Foto- und Videobearbeitung zeigt das Video, dass Leistungssteigerungen nicht so einfach sind, wie man vielleicht denkt.

In mehreren Testphasen schlägt sich das iPhone 13 Pro Max beispielsweise recht gut gegen neuere Modelle, obwohl das iPhone 17 Pro Max den Test mühelos und mit deutlichem Vorsprung vor allen Konkurrenten beendet.