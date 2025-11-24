Gute Nachrichten für alle Vodafone Prepaid-Kunden und die, die es werden wollen. Der Düsseldorfer Mobilfunkanbieter hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen zum 02. Dezember 2025 neue CallYa-Tarife einführt. Sowohl Neu- als auch Bestandskunden profitieren.

Neue Vodafone Prepaid-Tarife kommen

Pünktlich zum Start in den Dezember beschert Vodafone seinen CallYa-Kunden ein großzügiges Tarif-Upgrade. Ab dem 2. Dezember erhalten alle Neu- und Bestandskunden automatisch und ohne zusätzliche Kosten mehr Datenvolumen in den Allnet Flat Tarifen. Darüberhinaus gibt es zwei neue Jahrespakete, die 365 Tage sorgloses Surfen, Telefonieren & Simsen ermöglichen.

Blicken wir etwas näher auf die Veränderungen, die das CallYa-Portfolio mit sich bringt. Der CallYa Start enthält zukünftig 2GB statt 1GB Datenvolumen und Kosten 4,99 Euro pro vier Wochen. Beim beliebtesten CallYa Tarif Allnet Flat S steigt das Volumen von 15 GB auf 25 GB (9,99 Euro pro 4 Wochen), während der Allnet Flat M nun satte 50 GB statt 30 GB bietet (14,99 Euro pro 4 Wochen). Benötigt ihr noch mehr Datenvolumen? Die CallYa Allnet Folat enthält schon mal 100GB statt 60GB für 19,99 Euro pro vier Wochen.

Neue Jahrespakete

Aktuell bietet euch Vodafone das CallYa Jahrespaket mit 180GB für 99,99 Euro an. Dieser wird ab dem 02. Dezember mit dem Jahrespaket XS (20GB für 49,99 Euro) und dem Jahrespaket XL (1000GB für 199,99 Euro) ergänzt.

Festnetz-Kunden erhalten zusätzliches Datenvolumen

Kunden, die ein Festnetz-Produkt von Vodafone nutzen, erhalten in allen CallYa-Tarifen zusätzlich 1GB pro Monat obendrauf. Das ist zwar kein riesiges Geschenk, allerdings werden Kunden dieses gerne „mitnehmen“.

