Die Amazon Black Friday Woche 2025 ist gestartet. Ab sofort und nur bis zum 01. Dezember könnt ihr über 1 Million Angebote entdecken. Dabei reduziert Amazon Produkte aus nahezu allen Produktkategorien. Auf einen speziellen Deal haben wir schon gewartet. Neben klassischer Hardware reduziert Amazon auch Software. Nur für kurze Zeit könnt ihr euch WISO Steuer 2026 (Steuerjahr 2025) für 23,99 Euro sichern.

WISO Steuer 2026 (Steuerjahr 2025) nur 23,99 Euro [Black Friday]

Erst vor wenigen Tagen hat die Buhl Data Service GmbH das neue WISO Steuer 2026 veröffentlicht und auf den Markt gebracht. Da wir gehofft hatten, dass die Steuersoftware im Rahmen der Black Friday Angebote in den Mittelpunkt gestellt werden, haben wir ein paar Tage gewartet, um euch auf die neue Version aufmerksam zu machen.

Nun können wir vermelden, dass WISO Steuer 2026 verfügbar ist und gleichzeitig drastisch im Preis gesenkt wurden. Ihr könnt euch die Steuersoftware für nur 23,99 Euro sichern.

Auch wen ihr euch jetzt denkt, dass die Steuererklärung für das laufende Jahr erst in den kommenden Monaten auf auch zukommt, können wir euch nur empfehlen, euch WISO Steuer 2026 schon jetzt einmal für 23,99 Euro (statt 44,99 Euro) zu sichern. Ganz einfach: Software wird nicht schlecht. Ihr schnappt euch jetzt WISO 2026 zum Tiefpreis und erledigt Anfang 2026 eure Steuererklärung und holt euch eure Steuerrückerstattung.

WISO Steuer Mac 2026 ist brandaktuell und wurde im Vergleich zur Vorgängerversion punktuell verbessert und auf das Steuerjahr 2025 vorbereitet. Dank implementierter Steuer-Automatik ist die Steuererklärung mit WISO 2026 einfacher denn je. Mit an Bord sind natürlich auch hunderte Steuer-Tipps, über 150 Videos mit Tipps rund um Ihre Steuererklärung. Steuer-Ratgeber für die optimale Erstattung und mehr