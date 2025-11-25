Amazon bietet während der Black-Friday-Woche einen interessanten Deal für Apple-Nutzer an. Wer jetzt Apple-Guthaben im Wert von 100 Euro kauft, erhält zusätzliches 10 Euro Amazon-Guthaben geschenkt.

Apple Guthaben mit Amazon-Bonus

Die Aktion funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Beim Kauf von Apple-Gutscheinen im Wert von mindestens 100 Euro gibt es 10 Euro Amazon-Guthaben als Bonus dazu. Der Aktionscode landet automatisch im Amazon-Kundenkonto und kann für spätere Einkäufe verwendet werden.

Der Aktionszeitraum läuft vom 25. November um 5 Uhr bis zum 1. Dezember um 23:59 Uhr. Wer sich das Extraguthaben sichern möchte, sollte nicht zu lange warten, denn das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Einlösebedingungen beachten

Beachtet in jedem Fall die Teilnahmebedingungen. Das geschenkte Amazon-Guthaben lässt sich bis zum 16. Januar 2026 nutzen. Bei der nächsten Bestellung wird es automatisch im Bezahlvorgang verrechnet. Allerdings gelten einige Einschränkungen. Das Bonusguthaben funktioniert ausschließlich bei Produkten, die direkt von Amazon verkauft und versendet werden. Apple-Produkte selbst sind von der Aktion ausgeschlossen, ebenso Retourenkauf-Deals. Wer per 1-Click bestellt, kann den Aktionsgutschein ebenfalls nicht einlösen. Zudem müssen Käufer volljährig sein. Hier findet ihr alle Einlösebedinungen.

Für alle, die ohnehin Apple-Guthaben aufladen wollten, ist die Aktion eine praktische Gelegenheit, nebenbei einen kleinen Amazon-Bonus mitzunehmen.

